藻礁公投二階達標 時力：政府應檢討能源政策
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-02 16:43:46
中油規劃於桃園大潭觀塘區工業園區興建的第三天然氣接收站，引發環保團體反對，環團發起的「搶救藻礁」公投第二階段連署已累積逾29萬份，超過公投法定門檻。時代力量主席陳椒華今（2）日表示，政府應該重新檢討能源政策和第三天然氣接受站的規劃。
時力今日舉行第三屆決策委員就任記者會，由黨主席陳椒華介紹新任時代力量決策團隊，與黨職幹部。同時說明未來黨務推展的方向與期待。陳椒華在致詞時表示，時力在認真考慮推出時代力量的縣市長候選人，讓時力除了扮演監督者的角色外，進一步參與地方行政職務的規劃和執行。為達到這些目標，陳椒華宣布將整合決策委員會、祕書處、尋求連任的現任諸縣市議員，以及地方黨部的力量，鞏固組織、健全財務、培養人才，讓黨團結一致地堅定前進。陳椒華重申時力所追求的進步價值，包括支持國家地位正常化和國會改革、推動國徽的重新研議、兒少政策的改進、居住正義、弱勢照護，認同藻礁保育同時堅定反核。針對近日大家熱烈討論的藻礁公投，陳椒華認為，政府應該重新檢討我們的能源政策和天然氣接受站的規劃。我們當然會意識到，這樣的議題或許反映了環境保護和經濟發展或民生用電需求的潛在衝突。