紐約州長性騷事件連環爆　第3名女子控摸背又索吻

（中央社紐約1日綜合外電報導）美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）涉嫌性騷擾兩名前助理，他已經同意配合接受調查，但今天又有一名女性出面指控古莫行為不當，曾對她摸背又索吻，要求古莫辭職的聲浪已高漲。
法新社和美聯社報導，身陷性騷擾醜聞的古莫聲稱，他的行為遭到「錯誤解讀」，引發各界抨擊，他的民主黨同僚也嚴厲批評。33歲的魯克（Anna Ruch）告訴「紐約時報」（TheNew York Times），她在2019年9月的一場婚禮遇見古莫。魯克說自己接待古莫時，他將手放在她露出的下背部，她趕緊推開，古莫接著撫摸她的臉，詢問能否親吻她。魯克還說：「我當下感到非常困惑、震驚且難堪。那一刻，我把頭轉開，一句話都說不出來。」去年春天，古莫因為直言不諱的風格，以及在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情簡報會上具有同理心的發言，與時任總統川普（Donald Trump）輕忽疫情的作風迥異，因此一躍成為全國政治明星。但古莫最近卻因為對紐約州境內長照機構疫情擴散處理不當而深陷風暴。25歲的前衛生顧問班奈特（Charlotte Bennett）幾天前才告訴紐約時報，古莫去年春天對她性騷擾，在班奈特出面指控的前4天，前助理鮑藍（LindseyBoylan）也控訴古莫曾對她有不必要的肢體接觸。紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）今天稍早表示，古莫的辦公室已經寫信給她，同意她的要求，對相關指控進行獨立調查。詹樂霞在聲明中說：「我們不能等閒視之，性騷擾的指控始終都該嚴肅以對。」詹樂霞提到，這封信指出，調查結果將在「公開報告中披露」。古莫昨天說，他對自己的舉動「遭錯誤解讀為令人厭惡調情」感到「真心抱歉」，但他堅決否認有不適當的接觸或提議。性騷擾醜聞已讓古莫面臨與日俱增的壓力。在第3名女性跳出來指控古莫對她做出冒犯行為後，要求古莫下台的聲浪日漸高漲。紐約市議員雷諾索（Antonio Reynoso）推文說：「古莫州長的性騷擾和好色行為的模式令人無法接受，我相信那些挺身而出的女性…古莫州長必須辭職下台。」古莫的弟弟、美國有線電視新聞網（CNN）主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）今天向觀眾表示，他「顯然」無法報導哥哥的性騷醜聞相關事件。克里斯．古莫說：「顯然地，我無法報導這件事，因為他是我的哥哥。目前CNN當然必須報導，他們已經廣泛報導這件事，且會繼續這麼做。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳彥鈞）1100302