新北市農林漁牧業普查處揭牌 種鳳梨收入也在訪查範圍
記者陳志仁／新北報導
2021-03-02 16:36:23
全國的農林漁牧業普查將從今年5月1日起至6月30日止，並委請各市縣政府協辦訪查的作業，包括種鳳梨的面積與收入也在訪查範圍；為此，新北市主計處今（2）日舉行「新北市農林漁牧業普查處」的揭牌儀式，預估訪查家數為45368家，以三峽區3862家最多。
主持揭牌儀式的新北市副市長謝政達表示，台灣從民國45年首次創辦以來，迄今先後辦理13次，已建立每5年辦理一次的規制；普查的目的為蒐集全國農林漁牧業資源分布、生產結構、勞動力特性、資本設備及經營狀況等基本資料，經整理統計分析後，供為研訂國土規劃、制定糧食安全、安全農業、設施型農業及作物保險等政策參據。主計處長吳建國指出，新北市的普查處普查長由市長侯友宜兼任，農業局與主計處共同負責普查的規劃、訓練及推動等工作，另各區公所將於3月16日成立「區農林漁牧業普查所」，由區長兼任普查所主任；本次採全面性的普查，以「派員實地判定面訪」、「留置填表」及「網路填報」等多元管道辦理。吳建國說，有鑑於近年來詐騙案件層出不窮，新北市普查員均會穿著新北市政府統計調查的藍色背心，同時普查員在訪查時亦會秉持普查員「不會」洩漏個人資料、「不會」詢問與普查表無關的資料、「不會」要您提供帳戶或存摺，以及普查員「會」佩戴普查員證、「會」遞送致受訪戶(單位)函，「三不二會」的原則，希望農林漁牧業者能協助配合訪查作業。至於中國大陸宣布暫停台灣的鳳梨出口大陸，是否會造成台灣果農種植的鳳梨無處銷售，可能會造成血本無歸的情形？農業局長李玟回應，歡迎台灣的鳳梨產區到新北市果菜公司拍賣，目前一顆鳳梨的售價約50元，價格並沒有太大的波動；主計處經濟統計科長邱淑美則補充，新北市目前鳳梨的價格約每台斤13至30元，果農種鳳梨的面積與收入也在訪查範圍。