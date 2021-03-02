從分庭抗禮到攜手合作 大同、唐榮進軍電動巴士國際銷售
記者許家禎/台北報導
2021-03-02 16:42:01
台灣工商界過去有「北大同、南唐榮」南北兩大廠分庭抗禮的時候，如今大同與唐榮攜手合作，進軍電動巴士國際銷售。今（2）日舉行100組馬達系統國際銷售締約儀式，唐榮車輛科技將採購大同之IE5超高效率大型電動巴士動力系統，包含馬達與驅動器，首批交貨10組，用於首車匹配與整合，預計3個月內測試完成。
大同與唐榮車輛締約儀式上，大同公司董事長盧明光、唐榮車輛及四方電巴董事長何義純以及雙方高層皆出席活動。大同深耕馬達事業70年，3年前即結合馬達專業研發台灣第一套國產大型電動巴士動力系統，該系統甫於今年1月底問世。大同並借重執行副總戴豐樹於豐田及汽車相關產業的經歷，統籌旗下電動車布局與發展，如今與國內電動商用車生產銷售大廠唐榮車輛及電動巴士營運商四方合作，預計將於今年第二季，由四方於東海大學第一校區與第二校區之間，進行為期3個月之接駁示範運行。大同公司董事長盧明光表示，唐榮車輛為台灣最大的鐵路客車與貨車製造廠，四方也是台灣及台中市電動巴士規模與市佔率第一的廠商，未來朋程科技也將全力支持大同在電動車產業的發展，提高競爭力。他也透露，在首車運行3個月後，若成效良好，雙方將共同執行以大同公司品牌之電動巴士底盤平台，行銷海外市場，印度或泰國將為示範項目優先推動之城市地區，並計畫延伸產品線至電動環保商用車與電動輕型(3.5t)商用車。盧明光表示，大同以往做工業用馬達，現在配合國內電動巴士與電動車的發展做相關開發，再加上大同也有做驅動器的控制器，動力系統加上馬達，相信將對國內未來電動巴士或電動車有所貢獻。屆時電動巴士或電動車，使用國內的底盤與國內電動系統，再加上國內廠商做的電池，提升電動車的國產化、電動車整車系統也將會非常完整。盧明光進一步指出，目前現階段國際市場，不論是歐美日等電動車廠商，都有強大的供應鏈，而國內才剛發展電動車馬達，實際上要走到那麼成熟可能還要兩三年以上，國內也有廠商如台達電已經開發得滿好的，而大同對電動車馬達才要開始，現在要談要跟哪個國際大廠合作、挹注多少營收可能都還太早，但他認為大同底子深，仍很有信心。其實盧明光自去（2020）年12月底上任，到現在僅2個多月，當時他與經營團隊訂出希望大同2年內可以獲利、5年內營業額希望可從現在200億元成長到逾千億元，也透露除調整體質、改善財務結構外，併購與策略聯盟也是壯大集團的重要策略，如此一來才能行銷海外，增加營收獲利。如今強強聯手，盧明光表示，有望隨著唐榮在海外的布局一起進軍國際，大同轉型要千億元營收，不是只有做電動車馬達，其他像是太陽能節能與儲能系統、智慧電表，另外資訊系統的解決方案也都是動能，且在成長中。目前大同整體產品毛利約15%，現階段前進的道路，希望努力讓產品毛利可以達20%以上。至於近來鴻海領軍的MIH電動車大聯盟成為超夯話題，為此，盧明光表示，該聯盟有700、800家，如果發展成熟，大同什麼時候參與都可以，大同很有意願，但也要看國際市場能做多大。大同今日以28.9元開出，盤中12點過後一度衝漲停來到30.7元，終場漲1.5元，收29.45元。