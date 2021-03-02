加拿大挺台鳳梨！意外曝「夏威夷披薩」起源　網：會戰翻

中國大陸國台辦26日無預警片面宣布，台灣銷往中國的鳳梨查出含有介殼蟲，自3月1日起將暫停我方鳳梨輸入，引發全台各地「買鳳梨、挺農民」的行動。外交部長吳釗燮更透過推特呼籲各界支持台灣的「#自由鳳梨（#FreedomPineapple）」，而今（2）日加拿大辦事處也響應「自由鳳梨」活動，更揭曉「夏威夷口味披薩」的起源地其實就是加拿大。

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加拿大駐台北貿易辦事處（Canadian Trade Office in Taipei）今日在臉書PO出一張辦事人員們圍繞台灣鳳梨比讚的照片，此外桌面上還擺了兩塊夏威夷口味披薩和「旺」字卡，台灣味滿滿的同時也發文響應「在加拿大辦事處，我們喜歡披薩上的鳳梨，尤其是來自台灣的鳳梨！」，文末也跟著標註了「#FreedomPineapples（自由鳳梨）」。

不僅如此，該篇文章還透露其實在披薩上放著鳳梨片的「夏威夷口味」起源地不是夏威夷，加拿大辦事處解釋，夏威夷披薩是1962年一位叫做 Sam Panopoulos 的加拿大廚師所發明，他在位於安大略省查塔姆（Chatham）的餐廳裡，將這種甜味和鹹味的精緻混合在一起，從此夏威夷披薩就成為常見的口味之一。

▲夏威夷披薩上放鳳梨，對某些義大利人來說相當衝擊。（圖／取自《Pixabay》）

不過，比起發明了夏威夷披薩的加拿大，在某些義大利人的眼中正統的披薩加了鳳梨可說是「邪魔歪道」，而加拿大辦事處這次揭曉了起源後也有不少網友就笑稱「不知道義大利有何感想」、「這是要開戰了嗎？」、「真相終於水落石出了」、「第三次世界大戰成因：加拿大公然在Pizza加鳳梨」，更有網友直接標記義大利經濟貿易文化推廣辦事處的帳號，留言區相當熱鬧。（編輯：楊智傑）