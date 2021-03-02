印尼將翻拍《屍速列車》！導演：不會讓原作影迷失望

根據《四方報》報導

，韓國殭屍電影「屍速列車」深獲影迷喜愛，印尼影視圈近期釋出消息將進行翻拍，將由印尼驚悚電影導演提莫（Timo Tjahjanto）執導。

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根據印尼《椰子網》引述娛樂網《Deadline》報導，電影將由製作人James Wan監製，並請來厲陰宅系列和鬼修女等電影的編劇改寫劇本，導演則是由擅長恐怖、驚悚和動作片的提莫操刀。

提莫表示，他深知「屍速列車」在影迷心中的地位，他在推特上表示：「沒有任何東西能比過這部經典作：屍速列車。這是一部深受喜愛的驚悚片，我當時自己也看得入迷到眼睛都要脫窗了」。並表示，自己和製作人一起發誓會尊重原作，並且不讓粉絲失望。

2016年上映的韓國電影《屍速列車》由延相昊執導，孔劉飾演主角，講述事業有成的證券經理人碩宇帶女兒搭上從首爾開往釜山的列車，卻遇上殭屍病毒肆虐韓國，車上的活人與殭屍在列車上展開生死搏鬥。《屍速列車》劇情高潮迭起，讓影迷看得大呼過癮，一上映就席捲各國，在全球創下26億票房的佳績。

印尼籍導演提莫2007年推出黑色喜劇處女作Dara，之後在澳洲留學時結識的好友Kimo Stamboel，兩人於隨後幾年一同拍攝多部動作片。2018年拆夥後，提莫接下首部Netflix印尼劇《黑夜降臨》（The Night Comes For Us），同年又推出恐怖片《與惡魔同行》，並於2020年推出續集。近期，他還將負責執導由印尼武俠英雄漫畫《Si Buta Dari Gua Hantu》改編的電影。

提莫拍攝恐怖驚悚片經驗豐富，因此翻拍消息也令不少影迷相當期待。