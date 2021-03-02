星外長：疫苗批准以科學為準　不受威脅不被收買

（中央社記者侯姿瑩新加坡2日專電）首批中國北京科興（Sinovac）的COVID-19疫苗在新加坡尚未批准使用前就運抵星國，引發關注。星國外長維文強調，新加坡不會被收買，也不會因受到威脅就決定批准或不批准任何疫苗。
星媒報導，新加坡外交部長維文（VivianBalakrishnan）昨天在國會應詢時表示，新加坡以科學及醫療需求為基礎，決定是否批准疫苗的使用，不會礙於壓力而做出決定。維文說：「我們不會被收買，不會被霸凌，也不會因受到威脅而決定批准或不批准任何疫苗。」針對有國會議員認為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗全球配送的方式反映出某種國際角力，維文表示，「我們會面臨壓力，會有推力及拉力，但我們必須像處理外交一樣，依原則處理」。疫苗被視為對抗當前疫情最有效的方法之一。新加坡政府先前表示，已和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech、美國莫德納（Moderna）及科興生物技術公司等簽署預先採購協議，並預付訂金。Pfizer-BioNTech疫苗及莫德納疫苗都是在新加坡衛生科學局已批准使用後，才陸續運抵星國。但首批科興疫苗卻在衛生科學局尚未批准前，於2月23日運抵新加坡。先前有衛生專家及國際關係學者質疑中國此舉背後的動機，並認為如果新加坡太慢批准使用這款疫苗，恐讓北京「不開心」。新加坡衛生部2月24日證實，已接收首批科興疫苗，不過，衛生科學局尚未批准使用這款疫苗。北京科興生物公司已提供初步數據，當局正在等待該公司提供關於疫苗生產、安全性及有效性的詳細資料，以進行評估。（編輯：周永捷）1100302