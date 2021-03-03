《哆啦A夢》大雄逃婚　軟爛原因「藏滿洋蔥」

深受大小朋友喜愛，令人又哭又笑的「哆啦A夢」系列電影票房屢創新高，最新作品《STAND BY ME 哆啦A夢2》全台正式突破3800萬，超越去年《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》的票房，更寫下「哆啦A夢」系列電影在台影史票房新高。片中，大雄逃婚的橋段更是逼哭觀眾，大家看完紛紛表示對大雄改觀。
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比起以往著重在大冒險的哆啦A夢系列動畫電影，《STAND BY ME 哆啦A夢2》更著重在刻畫情親與愛情，適合所有年齡層的觀眾欣賞。儘管《STAND BY ME 哆啦A夢2》中的大雄依舊不改廢柴的軟爛性格，竟在和靜香的婚禮當天當落跑新郎，但內心卻總是掛記著靜香的幸福與未來，經歷一番折騰後，仍回到靜香身邊，讓許多觀眾表示「雖然大雄真的廢，但是看完後也因他的行動得到了勇氣！」、「大雄讓我學會接納不完美的自己」、「只要做最單純的自己就好了，任何人都有辦法為其他人帶來幸福」。 《STAND BY ME 哆啦A夢2》製作班底及配音員皆找來原班人馬，延續前作劇情，講述某一天大雄找到過世的奶奶給他的破舊小熊，不禁大喊：「好想見奶奶！」他不顧哆啦A夢的反對，搭乘時光機回到過去。成功見到奶奶的大雄，因為奶奶一句：「真想看一眼你未來的新娘子啊」而來到未來，卻發現青年大雄在與靜香的婚禮當天逃走，為了實現奶奶的願望，並守護與靜香的未來，大雄與哆啦A夢搭上時光機找尋青年大雄的身影，展開一場橫跨過去、現在、未來的時空大冒險。