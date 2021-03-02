漢翔董事長同乘試飛勇鷹機 宣示如期交機
記者呂炯昌／綜合報導
2021-03-02 17:37:14｜2021-03-02 17:49:03
由漢翔研製的2架國造AJT（Advanced Jet Trainer）勇鷹高教機原型機將交由空軍進行作戰測評。為證明勇鷹機性能，前副參謀總長、漢翔董事長胡開宏今（2）日同乘勇鷹機升空測試，並進行空軍課目演練，這也是2架勇鷹機首次同場公開亮相，展示優異性能、宣示能夠如期交機。
胡開宏在致詞時表示，109年是國機國造豐收的一年，去（2020）年6月22日由總統主持新式高級教練機第1架原型機首飛展示典禮，肯定對於國機國造的努力，第2架原型機也在去年12月25日完成首飛的重要里程碑，今天他以新式高教機的原廠漢翔公司董事長的身份親自同乘，以實際行動親身體驗其性能，證明新式高教機性能優異。胡開宏也正式宣布，漢翔正順利進行研發測試評估，透過試飛驗證飛機系統的穩定性與性能，展現國防自主自研自製的能量，後續高教機將由空軍執行作戰測評。全球航空業受新冠肺炎疫情重創，胡開宏指出，新型冠狀病毒肆虐全球，漢翔公司之民航機業務遭受明顯衝擊，公司祭出開源、節流、深蹲三大策略，並全力爭取軍用業務及內需科技服務商機，在軍民專案截長補短下，公司的營運達標，實現了對公司同仁「不裁員、不減薪、不放無薪假」的承諾。勇鷹機改良自漢翔自家的IDF經國號戰機。去年6月22日，勇鷹機在台中沙鹿廠區首飛成功、第2架原型機也在去年12月首飛，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」訓練，將有利銜接未來F-16V等先進戰機戰訓任務，66架勇鷹機預計2026年交機完畢。漢翔研製的2架原型機已完成漢翔內部測評，接續將交由空軍進行作戰測評，但研發測試評估仍依照計畫持續進行中，空軍測試團隊也將進駐漢翔，與漢翔一同測試性能。如果順利，漢翔年底將交付空軍2架新量產勇鷹，部署於台東志航基地，以逐步汰換F-5E/F戰機。