漢翔董事長同乘試飛勇鷹機　宣示如期交機

由漢翔研製的2架國造AJT（Advanced Jet Trainer）勇鷹高教機原型機將交由空軍進行作戰測評。為證明勇鷹機性能，前副參謀總長、漢翔董事長胡開宏今（2）日同乘勇鷹機升空測試，並進行空軍課目演練，這也是2架勇鷹機首次同場公開亮相，展示優異性能、宣示能夠如期交機。

我是廣告 請繼續往下閱讀

胡開宏在致詞時表示，

胡開宏也

全球航空業受新冠肺炎疫情重創，胡開宏指出，

勇鷹機改良自漢翔自家的IDF經國號戰機。去年6月22日，勇鷹機在台中沙鹿廠區首飛成功、第2架原型機也在去年12月首飛，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」訓練，將有利銜接未來F-16V等先進戰機戰訓任務，66架勇鷹機預計2026年交機完畢。

漢翔研製的2架原型機已完成漢翔內部測評，接續將交由空軍進行作戰測評，但研發測試評估仍依照計畫持續進行中，空軍測試團隊也將進駐漢翔，與漢翔一同測試性能。如果順利，漢翔年底將交付空軍2架新量產勇鷹，部署於台東志航基地，以逐步汰換F-5E/F戰機。