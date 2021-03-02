HBL／杜絕黃牛！總決賽本周登場 退換票最遲5日前辦理
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-02 17:28:10｜2021-03-02 17:33:30
HBL總決賽本周六日於台北小巨蛋登場，今年因疫情關係首度採取實名制索／取票，為杜絕不法黃牛行為及填錯姓名等狀況，今（2）日高中體總公告退票／換票事宜，最遲3月5日晚間22點前至高中體總辦公室辦理。
高中體總祕書長朱彩鳳表示，今年首度採取索／取票採取實名制登記，每場次每人至多索取2張門票，但發現有人超過索取上限，因此放寬規定，開放退／換票，以免浪費，為體諒中南部球迷北上換票，也將時間延長至5日晚間22點，配合隔日開打。高中體總發布新聞稿今日表示，針對總決賽小巨蛋門票，如何讓更多球迷能夠進場觀看，為喜愛的球隊加油，同時杜絕不法黃牛的行為，是我們一直以來的目標，因此本會也在今年開始實施「清場」以及「實名制」的制度。經過三天的索取票後，我們發現有部份的球迷朋友在取完票券後，臨時無法前往，為了讓票券能夠真正被充分使用，請臨時未能前往觀賽的球迷朋友，能夠協助我們將票券寄回高中體總（104703 台北市中山區朱崙街20號13樓，高中體總行政組收），我們將辦理註銷，並盡快將該座位在ibon系統上重新開放，供有需要的球迷索取。此外也有部份的球迷朋友（e.g. 球隊老師帶學生；家長帶小孩），沒有注意到今年首度實施之實名制取票方法，將2張票券同時填成同一個姓名，導致填錯姓名之票券將無法被使用而作廢，考量今年首度實施，並為避免票券浪費，請依照以下程序進行更換：1. 必須符合 同一姓名（e.g. 王大明）不慎填入2張以上之票券。2. 該名「持票者本人」（e.g. 王大明）親持身份證件「正本」。3. 備妥同行觀賽者（e.g. 王小華）之身份證件「正本」（須有姓名及身分證字號）。4. 備妥足以證明親戚關係、同校同學關係等資料（防止黃牛轉售機制）。5. 於3月3日及3月4日上午9點至晚上8點、3月5日上午9點至晚上10點，至高中體總辦公室辦理（體育聯合辦公大樓，台北市中山區朱崙街20號13樓）。6. 現場親簽「非金錢交易轉讓聲明書」（防止黃牛轉售機制）。7. 比賽當天現場將不再接受更換票券。