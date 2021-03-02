影／藻礁公投達標 趙少康：蔡政府別擋公投、出來辯論
記者丁上程／台北報導
2021-03-02 17:17:20｜2021-03-02 17:50:30
由環保團體發起的「珍愛藻礁」公投連署，連署書份數目前已經超過門檻，不過環團認為應該繼續將連署書份數持續衝高，因此目前仍持續連署當中。對此中廣董事長趙少康今（2）日上午也親自前往荒野保護協會簽署護藻礁連署，並且帶著自己收到的70份連署書前往繳交。趙少康也呼籲蔡政府，不應該透過公權力阻擋公投，而是應該在辯論的環節中說服民眾。
趙少康接受媒體訪問時表示，總統蔡英文過去曾寫下「藻礁永存」，結果才當了5年總統就忘了7000年的藻礁。趙少康也形容，蔡政府對外表示過去的計畫將會破壞200多公頃的藻礁，「就像喝巴拉松，喝一口會死，喝十口也會死，不是說只喝一口比較好，當然一口也不要喝。」趙少康說，「不管是破壞200多公頃的藻礁還是23公頃，都是破壞，沒有什麼分別」。針對藻礁公投連署門檻，趙少康認為連署應該能達標，但只連署35萬份可能不夠，「中選會還會想辦法剔除。」目標應該擺在45萬甚至50萬份，若是數量夠多，也能作為民意的展現。趙少康也質疑這次1450網軍跟府院黨一起阻擋，現在不過是讓公投成案，還會舉行辯論會，有什麼事情就去公開辯論就好了。