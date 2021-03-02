台鐵海端站勞安意外釀2死 鐵道局最快本周啟動調查
記者陳致宇／台北報導
2021-03-02 17:18:36｜2021-03-02 17:18:48
台鐵台東海端火車站2月23日發生工程車撞上道路保養道班人員意外，造成2人死亡、1人受傷，後續調查將由鐵路監理機關鐵道局主導，並由運安會從旁協助，鐵道局長胡湘麟今（2）日表示，由於該案不屬於《鐵路法》定義的重大事件，已報請交通部同意啟動調查，待交通部同意後，最快本周就會開始調查程序。
台鐵於2月23日08:35，於台東海端站進行道岔抽換工程，於程結束後，留3名池上工務道班維護保養，施工3人不慎遭8742次電力維修車撞及，緊急送醫後有2人傷重不治，另1傷者轉院治療。針對該起事故，交通部長林佳龍日前要求台鐵職安小組應該盡速釐清 5 項重點，第一，電力維修車駕駛訓練及檢修施工道班均提出申請，受理申請單位是否善盡職責，確實通報相關人員及申請雙方。第二，工務道班申請不影響行車運轉之保修作業，並未申請封鎖或隔斷路線，故未派遣駐站監視員，此規定未從嚴規範，是否有疏漏應補強；第三，保修作業雖並未申請封鎖或隔斷路線，但維修車是否依規定降速，以不逾40公里之時速運行。第四，道班原瞭望員遭撞傷，且規定須2名瞭望員卻僅有1名，是否未落實職安訓練與考核，以及人力配置的申請與審核機制；第五，台鐵人力與系統設備之提升、以及運工機電橫向溝通機制是否不足，如何強化施工作業與行駛車輛的資訊傳達與安全防護。鐵道局長胡湘麟表示，依照《鐵路法》定義的重大事件為為列車出軌、撞擊和發生火災等，海端站事故屬於一般行車事故，依規定交通部可視需要啟動調查，鐵道局上周已向交通部提出申請，預估這幾天就會通過，最快本周可以開始調查程序。