性侵控訴連環爆　澳洲政壇山雨欲來

（中央社雪梨2日綜合外電報導）2週前澳洲一名已離職的女性政治幕僚希金斯自揭曾在國會大廈內遭性侵，震驚澳洲社會。之後又有更多被害女子以自身經歷揭發澳洲政壇的性侵與性騷擾，讓總理莫里森面臨壓力。
希金斯（Brittany Higgins）接受澳洲新聞網（News.com.au）訪問時表示，她是2019年在某位部長辦公室裡，遭一名同屬執政自由黨（Liberal Party）的男性幕僚同事性侵。希金斯說，當時24歲的她，才剛進入夢寐以求的新工作沒幾週。事發當晚是3月，她被一名比她資深的男同事帶進國會大廈。希金斯表示，當時她爛醉睡在部長辦公室，醒來時發現自己正遭到對方性侵；涉案男同事幾天後被炒魷魚，但理由是深夜進入辦公室違反安全規定，而非性侵。希金斯當時向時任國防產業部長的老闆雷諾茲（Linda Reynolds）反映遭性侵，兩人面談地點就希金斯聲稱的事發地雷諾茲的辦公室。雷諾茲當下表示支持她向警方報案，但希金斯說，她那時感受到壓力，覺得報警會導致飯碗不保而作罷。希金斯表示，她事後持續感覺遭到自由黨「封口」，直到今年1月看到總理莫里森（Scott Morrison）出席一場為性侵被害人奔走活動的照片，讓她決定將性侵遭遇公諸於世。希金斯說：「他（莫里森）就站在一名為被害人權益奔走的女性身旁..但我腦海浮現的是他的政府竟默默聯手要我封口，他讓我感覺到背叛、謊言。」英國廣播公司（BBC）報導，自從希金斯站出來後，另有4名澳洲女性挺身告訴當地媒體，她們以前也被性侵希金斯的男子侵犯或騷擾過。一名女子告訴「澳洲人報」（The Australian），她是去年與對方共進晚餐與飲酒後被性侵。她說，如果自由黨政府先前有處理好希金斯的案子，自己也不致受害。另一名當過選務志工的女子表示，她是2016年某天晚上與對方出遊時遭到性侵。澳洲廣播公司（ABC）報導，第3名女子稱，2017年在一場同事聚餐時遭對方摸大腿。第4名女子對澳洲新聞網披露，自己2014年時迫於壓力與對方上床。更勁爆的是，2名澳洲在野黨參議員2月26日將接獲的一封爆料信交給澳洲聯邦警署（Australian FederalPolice，AFP），信中指控一名現任部長在1988年性侵一名16歲少女，被害人去年6月在49歲之年尋短而死。這名死者去年初曾向新南威爾斯州（New SouthWales）警方報案，但她死後案子已被擱置。死者友人上週寫信給莫里森與多名國會議員，盼展開獨立調查。他們的理由是，這起案件很可能無法由警方展開調查，因為澳洲刑事案件通常須由原告提出證詞，而當事人已身故。然而，莫里森1日拒絕答應要求，堅持這起案件應由警方處理。他還告訴記者：「本案涉及的個人已強烈否認指控。」法新社報導，在希金斯自揭2年前的遭遇後，莫里斯受到的壓力漸增，批評人士要求他徹底檢討坎培拉政壇存在的所謂「有害及性別歧視文化」。現年26歲的希金斯表示，當時她向黨內反映自身遭遇後，卻被當成「政治問題」對待，處理得很糟糕。澳洲在野勞工黨（Labor）正不斷向莫里森政府施壓，示意雷諾茲應以處置不當請辭。（譯者：陳亦偉/核稿：張正芊）1100302