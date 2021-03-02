罷琳補件近七成與一階連署者重複　未達應補足人數

高雄市議員高閔琳罷免案一階通過後，二階連署去年底送件經查對不足5,485人，需在10內補齊，罷琳團體發言人陳清茂2月9日補件10,323份連署書，高雄市選舉委員會今（2）日下午召開委員會議，審查提議人之領銜人所補提連署人名冊之查對情形，發現與第一次連署人重複連署者佔補提人數將近7成，所剩符合規定人數2,499人，未達應補足人數。

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高雄市選委會表示，去年12月30日受理領銜人曾巖理先生送交連署人名冊計21,472人，經以及轄區戶政機關查對結果，不符合規定人數合計7,813人，符合規定人數合計13,659人，未達公職人員選舉罷免法第81條第1項連署人數應達原選舉區選舉人總數百分之十以上（即19,144人以上）之規定，尚不足5,485人。

▲罷琳總部發言人陳清茂2月9日下午到高雄市選委會補件。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）

罷琳團體發言人陳清茂在2月9日期限內，向高雄市選委會補提連署人名冊計10,323人，高雄市選委會進行補提連署人名冊查對後發現，與第一次連署人重複連署者有7,148人（佔補提人數69.24％），其他不符者676人（內含寄送查詢單詢問連署名冊是否為本人簽名蓋章，經回復否者8人），所剩符合規定人數2,499人，仍未達應補足之5,485人數；高雄市選委會表示，查對情形將函報中央選委會為後續之審定。