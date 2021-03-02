名家論壇》黎榮章／國民黨宮廷大戲 民進黨看了最開心
文/黎榮章
2021-03-02 17:48:49｜2021-03-02 17:48:58
國民黨在2021年初，定義今年的兩大議題主軸，分別是反萊豬公投和罷免案，希望用政策倡議來凝聚人民共識，增加民眾對國民黨認同。但是，趙少康在農曆年前宣布重返國民黨，一下子全黨演起宮廷大戲，黨主席之戰、2024大選卡位戰全部提前浮上檯面，爭權奪利成為藍營主調，焦點全部轉移，議題操作亂了腳步。
據QuickseeK快析輿情資料庫資料，比較「藍內部權力佈局」與「反萊豬」、「罷免案」的網路聲量，1月反萊豬、罷免案聲量仍高，1月底罷捷案正式宣布投票日、民進黨隨後定調要全力正面迎擊，更衝高罷免議題聲量，一路維持高檔，直到2月初罷免投票；只不過趙少康宣布回歸國民黨後，藍營權力布局的聲量就開始衝高，2月6日罷捷案投票不通過後，罷免的聲量從單日5萬，跌至平均每日不到5000。而反萊豬議題，相較1月的高聲量，2月聲量驟降70%，顯見年初國民黨喊出的兩大議題，在黨內權力布局角力之下，早被忘的一干二淨。觀察民進黨的網路正負聲量走勢，可發現2月後，民進黨正面聲量雖未提升，但負聲量急遽下跌，本月高低峰差距80%；雖然到2月下旬，因國安團隊異動、有司法爭議案的邱太三返回內閣行列，而導致民進黨負聲量些微上升，但仍未回到過去高點，這要歸功於國民黨，因其專心內鬥，停熄監督執政黨的砲火，讓一度受反萊豬及罷免案陷入負聲量泥淖的民進黨得以喘一口氣。進一步比較總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和防疫指揮官陳時中1、2月以來的網路正負聲量變化，可發現3人的負面聲量，在2月時紛紛均減少，其中蔡英文減少37%、蘇貞昌減少70%最多、陳時中35%。此外，對比近期媒體報導，1月底綠營內部民調，蘇貞昌一度面臨死亡交叉，「不滿意度」反超「滿意度」；然而2月國民黨陷入內鬥後，綠營最新民調顯示，蘇的「滿意度」已再度上升，超過「不滿意度」。綜合網路聲量與民調比較，在在說明，民進黨是藍營內鬥的最大受益者。國民黨人有時會自嘲黨的文化是「內鬥內行、外鬥外行」，並暗自羨慕民進黨「初選競爭、大選團結」；如今，這家百年老年又開始上演宮廷大戲，除了趙少康，沉寂已久的韓國瑜也以高雄小林村為起手式，展開公益之旅，重回大眾視野；黨主席江啟臣則找台北市長柯文哲合體論壇，「藍白合」惹怒秘書長李乾隆不說，還讓智庫副董事長連勝文不開心，更讓黨籍台北市議員集體炸鍋。面對國民黨大咖接連出招、內部紛紛擾擾，民進黨禁聲不多做回應，想必是「看在眼裡、樂在心底」。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com