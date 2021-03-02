築間餐飲三品牌首季展店7家 因應人力需求徵才300人

看好後疫情內需商機大爆發，築間餐飲集團今年展店不手軟，4月前預計再開7家新店，包含「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」及「本格和牛燒肉放題」三品牌。因應展店加速，築間餐飲集團年後將展開大規模徵才活動，預計招募300人，服務人員薪資3萬元起跳，想要換工作或求工作者，心動不如馬上行動。

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築間餐飲集團年後展店行動，由主打和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」打頭陣，已於26日搶進台中崇德商圈，即日起至3月5日揪團大口嗑肉，4人同行88折，6人同行78折，全力衝刺業績。

▲插旗台中崇德商圈的「本格和牛燒肉放題」，主打千元以下高規格享受30種肉品吃到飽。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.2)

「本格和牛燒肉放題」主打千元以下高規格享受30種肉品吃到飽。其中，「牛盛」品項更高達9種，而「豚盛」、「海味」、「燒鳥」及「嚴選」也是豐富不馬虎，不僅有進口的伊比利豚嫩肩、肩胛小戰斧，雞肉部分則採用一隻雞只能取出2片/顆的頂級雞松阪與鳥金玉。另外，還有台灣獨有的桃木煙燻櫻桃鴨胸，要讓肉控族的台中人吃足吃滿。

築間集團第一季展店計畫，繼本格和牛插旗崇德商圈後，接著是主打個人鍋物的「築間幸福鍋物」及以和牛鍋物放題著名的「有之和牛鍋物放題」分別在新北及彰化展店，預計四月前將在北中南展店七家。