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準備動手改香港選制　中共中央深圳辦座談聽意見

中央社

2021-03-02 18:20:05

▲香港立法會今日(6/4)下午三讀表決通過「國歌法」。（圖／翻攝自《香港 01 》）
▲中國「有關部門」近日在深圳舉辦座談會，希望聽取有關。圖為香港立法會「完善香港特區選舉制度」的意見。（圖／翻攝自《香港 01 》）
（中央社台北28日電）中國宣示「愛國者治港」新原則後，香港選制修改即告啟動。中共中央「有關部門」今天起在深圳舉辦為期2天的座談會，聲稱聽取香港人士對「完善香港特區選舉制度」的意見。
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新華社報導，兼任中國全國政協副主席的國務院港澳辦主任夏寶龍，出席了這場座談會。
報導聲稱，中共中央「有關部門」舉辦的這場座談會，是要聽取香港社會各界代表人士對「完善香港特區選舉制度」，落實「愛國者治港」的意見。
至於會議內容，香港電台報導，與會的前中國全國人大常務委員、前香港立法會主席范徐麗泰說，會中提到，香港選委會成員和立法會議員應該要由「愛國愛港人士」出任，才能回應「基本法」的立法原意。
被認為立場親中的范徐麗泰主張，應取消選委會中100餘名由區議會議員產生的席次，改由中國全國政協中的港區政協擔任當然代表；而選委會同時可選出行政長官及立法會議員，因為選委會選出的立法會議員「都會支持特首施政」。
另一方面，香港政務司長張建宗今天公開呼應說，夏寶龍宣示「愛國者治港」，對「完善香港政治體制發展及選舉制度有重大意義」。全面落實「愛國者治港」是準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則，以確保「一國兩制」行穩致遠。而夏寶龍「把這個大道理說得十分清楚，達到了正本清源的效果」。（編輯：邱國強/賴言曦）1100228
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