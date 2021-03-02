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習近平：堅持統籌推進國內法治和涉外法治

中央社

2021-03-02 18:18:05

中國國家主席習近平
▲中國官媒報導，中國國家主席習近平署名文章，聲稱要「堅持統籌推進國內法治和涉外法治」。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社台北28日電）3月1日出刊的中共「求是」雜誌將刊載中國國家主席習近平署名文章，聲稱要「堅持統籌推進國內法治和涉外法治」，並「堅持抓住領導幹部這個『關鍵少數』」。
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中共官媒新華社報導，「求是」雜誌預定3月1日刊登這篇題為「堅定不移走中國特色社會主義法治道路，為全面建設社會主義現代化國家提供有力法治保障」文章；稱當前和今後的一個時期，推進全面依法治國要「堅持中國特色社會主義法治道路」。
文章稱，要「堅持建設中國特色社會主義法治體系」、「堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進，法治國家、法治政府、法治社會一體建設」、「堅持統籌推進國內法治和涉外法治」、及「堅持抓住領導幹部這個『關鍵少數』」等。
文章指出，要「堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一」，以解決法治領域突出問題為著力點，堅定不移走中國特色社會主義法治道路。
文章稱，推進全面依法治國，要全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，圍繞建設中國特色社會主義法治體系、建設社會主義法治國家的總目標。
文章指出，在法治軌道上推進國家治理體系和治理能力現代化，「為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力法治保障」。（編輯：賴言曦/邱國強）1100228
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