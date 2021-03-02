鳳梨買起來 國民黨高雄市黨部推鳳梨周
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-02 18:11:27
中國對台祭出鳳梨禁令，高雄市黨部今（2）日於市黨部一樓舉行小農市集活動，高雄市黨部主委李哲華表示，截至今日上午九點，國民黨在電商平台LINE宣傳，加上小農市集現場銷售，已收到超過一萬台斤的鳳梨訂單，除了電商平台之外，自3月2日至3月5日共四天的「鳳梨週」，也可到市黨部一樓訂購鳳梨。
國民黨高雄市黨部表示，今日的小農市集活動，剛好遇到中國大陸禁止進口鳳梨事件，國民黨高雄市黨部幫忙農民行銷鳳梨，吳怡玎立委、高雄市議會議長曾麗燕偕副議長陸淑美、總召蔡武宏、林義迪、吳利成、陳美雅、童燕珍、陳若翠、黃香菽、李亞築等議員，許崑源前議長的夫人林絲娛、市黨部副主委王齡嬌都到場共襄盛舉，為高雄小農出一份心力。議長曾麗燕疼惜農民心血，除了呼籲執政黨要拿出幫助農民的方法，更直接在現場認購100箱鳳梨、立委吳怡玎則認購40箱鳳梨、青溪婦聯理事長郭家妃認購20箱鳳梨，小農市集除了鳳梨之外，阿蓮的美女番茄與晶瑩番茄、田寮月世界的泥岩茶葉蛋及冰淇淋，都受到民眾的熱愛。高雄市黨部說，在小農市集展售的農特產品，未來都能在國民黨電商平台上選購，呼籲民眾用最直接的購買力，支持在地小農；來自鳳梨盛產選區的議員林義迪及吳利成則說，對於高雄的鳳梨與農特產品，非常有信心，以往外銷的鳳梨A級品項，現在高雄就吃得到了，目前鳳梨產季正準備開始採收，內需數量還是有限，希望政府要拿出有利的外銷對策。