香港民主派案件22人完成陳詞 法官預告今晚10點前結束
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-02 18:12:45
香港警方國安處昨（1）日以《港區國安法》顛覆國家政權罪起訴去年（2020）7月參與民主派立法會初選「35+」的47人，其中包括前議員、區議員以及民運人士。昨日下午開庭後，馬拉松式審訊直到今（2）日凌晨才暫時休息至下午再次開庭，法官表示預計最晚不會超過晚上10點。
香港民主派初選案件備受矚目，不少支持者昨日即聚集在西九龍裁判法院外，聲援民主派人士，高喊反送中運動期間的口號。香港警方調派人力，多次警告聚集者涉嫌違反《港區國安法》，一度舉起藍旗、紫旗。香港媒體報導，民主派初選案連夜審訊，被起訴的人士相繼體力不支後暫時休庭至今日上午11時半。至下午5時半左右，大約22名被告完成了保釋陳詞。《港區國安法》指定的法官蘇惠德表示，今日的聆訊時間不會有如昨日的情況，最多可能至晚上9時至10時，並且同意時間太晚對案件審理並不理想。另外，被港警國安處起訴的47人中，6名被告包括譚凱邦、梁國雄、林景楠、徐子見、楊雪盈及戴耀廷，分別因為留院及出席其他審訊而缺席。起訴民主派人士的控方提出反對保釋，並且引述黎智英案件的法官判決，指除非法庭信納被告不會再作出危害國家安全的行為，否則不應批准保釋。控方認為，民主派試圖透過立法會選舉奪權、濫用議員職權等方式，癱瘓政府最終推翻行政首長，涉及意圖顛覆政權。