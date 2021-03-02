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關切八里掩埋場悶燒處置狀況　侯友宜：燒的不是有毒垃圾

記者陳志仁／新北報導

2021-03-02 18:54:52

八里掩埋場火警
▲新北市八里掩埋場2月28日發生火警後，餘火持續的悶燒，目前悶燒面積控制在一小範圍。（圖／新北市環保局提供）
新北市八里掩埋場2月28日發生火警後，餘火持續的悶燒，也引發民眾質疑是造成空污的元兇之一；新北市長侯友宜今（2）日赴八里掩埋場堆置區的殘火悶燒地點，關心最新處置狀況，強調悶燒的是家具不是有毒垃圾，並要求相關單位隨時監控悶燒產生的空汙影響。
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▲新北市長侯友宜今（2）日赴八里掩埋場堆置區的殘火悶燒地點，關心最新處置狀況，強調悶燒的是家具不是有毒垃圾。（圖／新北市政府環保局提供）
▲新北市長侯友宜今（2）日赴八里掩埋場堆置區的殘火悶燒地點，關心最新處置狀況，強調悶燒的是家具不是有毒垃圾。（圖／新北市環保局提供）
 
侯友宜表示，堆置區為過年前回收的巨大傢俱廢棄物，目前悶燒面積控制在一小範圍，全部都是家具，不是有毒的垃圾，感謝消防局及環保局超過24小時不眠不休的努力，火勢已控制在小範圍內，但目前悶燒區仍有15米高，仍需要2至3天處理；這段期間產生的煙味帶給民眾困擾，要求相關單位24小時全天候監控，並將環境及空氣的影響降到最低。
環保局長程大維指出，過年前三個月的回收傢俱量暴增三成，有將近一萬噸回收廢棄物置於此，起火原因仍待事後調查，初步判斷是乾電池造成的自燃，現場約有原堆置區50%左右面積受到火勢影響，已將堆置物逐步區隔，防止延燒並持續大量灑水降溫；目前出動24輛消防車、16輛水庫車、17輛環保水車、2輛雲梯車、9輛挖土機，近百名消防人力投入滅火。
環保局說，今日鋒面通過及東北季風增強，北部地區位於迎風面且有雨，擴散條件佳，空品狀況已轉為良好，惟局部地形風向的變化，空氣品質仍有可能會影響五股、八里、林口、桃園沿海地區的民眾，敬請民眾關閉門窗、出門攜帶口罩；目前除全力投入滅火外，也會隨時監控空品的狀況並對外發布。
新北市議員張志豪則認為，近幾天的空氣品質不佳，造成民眾的疑慮，許多的民眾也透過網路或電話來詢問，雖然新北市消防局與環保局都有相關的解釋，並回應與八里掩埋場的悶燒無關，但為了讓解除民眾的疑慮，應該告知悶燒的物質是什麼？還要悶燒多久？新北市政府有責任要對外說清楚。
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