中市肉品市場推動轉型 中市畜肉公會吶喊「維護生存權」

台中市政府推動肉品市場原址轉型活化，年底將撤除屠宰及拍賣業務，規劃轉型為複合式商場，引來幾家歡喜幾家愁局面。今天，台中市家畜肉類商業同業公會即出面陳情，指市府作法片面獨斷，既未事先溝通，也沒有相對配套措施，無視400多名會員及130多萬市區消費者權益，要求保留市場屠宰及拍賣功能，維謢肉商生存權。

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台中市肉品市場經營逾40年，周邊區域已從原有的農業區轉變為住宅商業區，商店林立，人口聚集。多年來，因肉品市場屠宰業務衍生的環境及噪音問題，長久困擾周邊住戶，要求遷移肉品市場聲浪高漲。為此，市府才決定推動原址轉型活化，年底前全面撤除屠宰及拍賣業務。

對此，台中市家畜肉類商業同業公會相當不滿，理事長張國樑下午帶領數十名會員，高舉「不是抗爭，是為維護生權」大字報，出現在肉品市場陳情，希望能力挽狂瀾。

▲中市肉品市場推動轉型 ，3月1 日起逐月減少拍賣量，物稀為貴，已引發毛豬拍賣價大波動。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.2)

張國樑指出，台中市政府強行通過轉型活化規劃案，事前未與會員溝通，也沒有提出具體配套措施，枉顧肉商生存權益。尤其，去年底再發布公告，從今年3月1日起逐月減少拍賣量1/3，嚴重影響台中市肉品需求，造成台中市毛豬拍賣價大波動，平均每公斤漲至77.34元，比鄰近縣市高出近10元，也比全國平均價70元高7元，肉商成本高，將本求利，一旦轉嫁消費者，對台中市民相當不公。

公會總幹事李渙文表示，公會底下有400多個會員，一旦撤除屠宰及拍賣業務，將影響上千個家庭生計。他強調，肉品市場的污染問題都已逐步改善，如果無法原地經營，也希望市府能尋求符合肉商需求的地點遷移，讓肉商可以生存。

台中市政府表示，台中肉品市場將保留肉品批發及零批業務，作為台中市攤商取得豬肉的交易平台，維持供應市民生鮮豬肉。同時，市府也將全力協助供應人及承銷人將屠宰業務順利移轉至周邊地區，並規劃輔導承銷人、肉商及販運商業者進行共同運銷，節省運銷成本，提升肉品品質、改善環境、促進經濟發展，共創市民、肉商及公司三贏。