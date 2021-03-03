失聯友傳LINE炸喜帖！竟提「超扯要求」討紅包 眾人臉綠
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 07:29:20｜2021-03-03 07:29:27
新人在舉辦婚禮前，都會邀請親朋好友前來參加，而喜帖會受到「交情」影響來決定是否寄送，禮金行情也因人而異。不過，近日就有網友在臉書社團《爆廢1公社》透露，收到失聯已久的好友問候，接著邀請參加婚禮，一連串對話曝光讓他無言以對。
原PO提到，收到許久未見的女性友人透過通訊軟體問候「哈囉～哈囉，哈，好久不見喔，最近好嗎？」原PO疑惑詢問「妳先看清楚是不是傳錯訊息了？」友人回應「哈，你幹嘛這樣」讓原PO一頭霧水的說「想說千萬年沒聯絡，妳是不是傳錯」。友人接著表示「好啦，廢話不多說，我要結婚了，在彰化，你要來嗎？」原PO委婉的說「喔喔，恭喜你，彰化有點遠，可能沒辦法」，友人竟回「沒關係呀，你可以禮到就好，但如果人不到禮到的話，紅包可不可不要低於3600，因為我要算整個婚宴的費用，看看會不會虧太多」，一語讓原PO相當無奈。對話曝光之後，網友紛紛看傻回應「人不要臉真的天下無敵」、「下次結婚一定包」、「是前女友嗎哈哈哈」、「我就沒要去包啥？婚宴怕賠錢可以不要辦」、「這種人最討厭」；不過，也有網友質疑對話內容的真實性。（編輯：賴詠璿）