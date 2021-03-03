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加速疫苗生產　拜登：5月底可供全美成年人施打

中央社

2021-03-03 09:29:13

美國總統拜登 biden/比讚
▲美國總統拜登預估，至五月底能夠有足夠的新冠疫苗給全美成年人施打。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）美國總統拜登今天表示，到5月底時，美國將能提供足夠的武漢肺炎疫苗劑量供全美成年人施打。這較他先前預期的7月底提早2個月。
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拜登今天在白宮表示，在他上任時，疫苗訂購數量幾乎不足以供所有美國成年人施打，但「我們糾正這一點」。
他宣布，到5月底時，美國將有足夠的疫苗供應，讓所有美國成年人都能施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，「這是重要進展」。
不過3週前，拜登才表示美國至7月底，將有足夠疫苗供應全美所有民眾施打。拜登今天將這項時程大幅提前2個月。
美國武漢肺炎確診人數超過2870萬人，病故人數逾50萬人。為了加快疫苗注射，美國食品暨藥物管理局（FDA）於2月27日核准嬌生集團（Johnson & Johnson）冠狀病毒疫苗緊急使用授權，成為繼輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗，以及莫德納（Moderna）疫苗後，美國第3款能用來對抗疫情的疫苗。
拜登表示，在政府協調下，嬌生集團與默克藥廠（Merck）合作採取行動以加快疫苗生產。此外，為因應學校重新開放，下週起，學校教職員、教育工作者與兒童保育員將排入優先施打名單。
白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在例行記者會上也表示，對各州、領地的疫苗供應量將從現在的每週1450萬劑增加到1520萬劑。加上嬌生集團從本週開始提供280劑疫苗，總量達到1800萬劑。（編輯：林憬屏）1100303
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