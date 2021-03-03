禁鳳令引藍綠角力 王定宇揭「3事實」打臉國民黨
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-03 08:27:05
中國大陸聲稱台灣鳳梨驗出有害生物，並禁止進口，面對「禁鳳令」，藍營砲火不斷，猛攻蔡政府南向政策不佳，更痛批台糖鳳梨罐頭原產地，為何是在泰國﹔對此，民進黨立委王定宇在臉書揭露3點事實，打臉國民黨。
王定宇說，3月1日中國獻出「禁鳳令」當天，農委會立刻祭出因應措施，主委陳吉仲表示，不到96小時，其中3萬噸將轉銷他國、2萬噸則用多元加工、國內行銷等方式，內外銷已超過4萬1687公噸，以5萬噸的目標來說，預購已占8成2，「採購的數量可望超過去年賣到中國的數量！」台灣鳳梨農民的收益不會被中國影響。首先，面對國民黨立委質疑，水果外銷的八九成都去中國，可見南向政策不佳，王定宇表示，根據陳吉仲解釋，新南向每一年有60億元的外銷在成長，台灣的水果有30幾種，國民黨委員只出示數據的那4種賣到中國的水果，這是以偏概全。王定宇指出，5年來，新南向農產貿易，2017年比2016年增加150億元台幣、2018年又比2016年增加200億元台幣，所以實質上都有在進展，不能拿少數幾個倚賴對岸市場的水果，來說新南向與外銷中國以外的市場沒有績效。2020年鳳梨賣到新南向國家成長141％、芒果與棗子也成長140％。第二，藍營也質疑以往都靠中國，蔡政府現在才想到要分散市場﹔王定宇以數據打臉，他表示，目前台灣水果外銷中國以外的其他市場都大幅成長，如美國就增加了232％、南韓75％、日本39％、新加坡13％﹔以品項來看，如蓮霧在中國以外的外銷市場成長72％、香蕉成長16％、棗子79％、芒果64％、柚子更上升154％。第三，針對農業專家林佳新「台糖鳳梨罐頭原產地在泰國，應該用台灣鳳梨來做」的建議，王定宇則回應，台糖指出，鳳梨罐頭一直是委託泰國代工生產，而台灣鳳梨甜度高品質好，適合直接食用，不適合走低價製成罐頭，反而拿來製作鳳梨乾才是符合高品質和價位較佳的做法﹔王定宇也認為，律師林智群說得好，「品質好的東西應該不會做罐頭吧？和牛、松阪豬會拿去做罐頭嗎？我以為這是基本常識」。