台股早盤一度漲逾80點後翻黑 萬六又曇花一現
記者許家禎/台北報導
2021-03-03 09:34:16
美股2日又拉回，道瓊指數跌143點，而台北股市今（3）日開盤漲45.44點，加權股價指數以15992.32點開出，早盤一度漲80多點，但之後回落來到盤下震盪，指數挑戰萬六關卡。權值股台積電熄火，早盤紅翻黑，跌0.8%，來到604元左右，鴻海相對抗跌，盤面焦點仍是鋼鐵族群。
昨（2）日市場獲利了結情緒濃厚，美股拉回，其中道瓊指數下跌143.99點，或0.46%，收31,391.52點；標普500指數下跌30.32點，或0.78%，收3,871.50點；那斯達克指數下跌230.04點，或1.69%，收13,358.79點；費城半導體指數下跌98.17點，或3.10%，收3,070.94點。台北股市今日開盤漲45.44點，加權股價指數以15992.32點開出，沒多久一度漲80點，來到16039點，重回萬六，但之後又回落到盤下。權值股台積電以609元開出，早盤由紅翻黑，跌0.8%，來到604元左右。聯電跌多，早盤跌3%，來到51元。聯發科同樣來到盤下，跌0.2%，來897元附近。鴻海相對抗跌，早盤來到113.5元，漲0.8%。航運股今日轉弱，華航、長榮與陽明遭到賣單調節，跌1到3%左右。而盤面強勢股仍是鋼鐵族群，如中鋼構、中鴻、豐興、盛餘、運錩漲幅在1到3%之間。