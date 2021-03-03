央行也攔不住！新台幣早盤再衝27.81元、強升逾5角
記者顏真真/台北報導
2021-03-03 10:04:39
雖然中央銀行持續阻升，新台幣兌美元前一交易日尾盤翻貶拉回28字頭，但今（3）日早盤再回升，並一度來到27.81元、強升逾5角，目前在27.86元震盪整理。
國際匯市部分，美元指數觸及高點後下跌，韓元早盤走揚來到1123.25韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價升值60基點，來到6.4565價位，而日圓在106.81日圓兌1美元盤整。至於新台幣表現，雖然前一交易日在央行阻升之下，新台幣翻貶拉回至28.319元作收，今日早盤仍以28.13元、升值1.89角開出，隨後升破28元大關，並一度來到27.81元、強升5.09角，但未超過昨日高點27.788元。匯銀人士分析，美債殖利率若維持在1.5%至1.6%的水位，全球的風險資產都有被高估的可能，不排除全球的股市有反轉跡象，而新台幣後勢則要觀察股市的走向，若台股走穩，新台幣後勢則仍看升。匯銀人士並認為目前台灣的邊境仍封鎖，散戶沒有買美元的需求，若台股大跌，外資錢會匯出，新台幣則有機會走弱，否則拋售美元的大力道還是來自於出口商，台幣仍以升值走勢機會大。