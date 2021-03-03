趙駿亞又被爆「痛毆舊愛」　曾在美坐牢16個月

42歲的藝人趙駿亞因演出《新兵日記》班長一角爆紅，帥氣、霸道又溫暖的形象深植人心，不過他遭多名前女友指控是恐怖情人，其中一名還控訴被他施暴長達6小時，儘管趙駿亞否認，但現在又有消息指出，趙駿亞曾因非法監禁、家暴和恐嚇罪名，在美國被關了16個月。

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根據《鏡週刊》報導，一名自稱19年前曾與趙駿亞交往的徐姓女子，透露與對方在美國同居時，2人只因為起了口角，趙駿亞就失控地不停對她掐頸、打耳光，還怒嗆「我要殺了你」，甚至拉扯她的頭髮，將頭撞向臥室地板，整段施暴過程長達了3個多小時，最後徐姓女子要求趙駿亞讓她向公司請假，才趁機拿到電話，報警脫困。

徐姓女子爆料趙駿亞2002年6月對她施暴後，遭美國警方逮捕，從她在美國加州洛杉磯高等法院申請的文件中可以看到，趙駿亞被控非法監禁、家暴、恐嚇及吸毒共4項罪名，而非法監禁、家暴以及恐嚇罪名成立，趙駿亞被關了16個月，服刑期滿後，才因不具備美國公民身份，遭驅逐出境，對此《NOWnews今日新聞》詢問趙駿亞經紀人，但至今未回應。（編輯：侯家瑜）

▲趙駿亞再被舊愛控訴打人。（圖／趙駿亞IG）