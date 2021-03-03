NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

趙駿亞又被爆「痛毆舊愛」　曾在美坐牢16個月

娛樂中心/綜合報導

2021-03-03 10:07:52｜2021-03-03 10:21:59

▲趙駿亞被前女友控訴傷害。（圖／資料照）
▲趙駿亞遭爆痛毆前女友，曾在美坐牢16個月。（圖／NOWnews資料照）

42歲的藝人趙駿亞因演出《新兵日記》班長一角爆紅，帥氣、霸道又溫暖的形象深植人心，不過他遭多名前女友指控是恐怖情人，其中一名還控訴被他施暴長達6小時，儘管趙駿亞否認，但現在又有消息指出，趙駿亞曾因非法監禁、家暴和恐嚇罪名，在美國被關了16個月。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《鏡週刊》報導，一名自稱19年前曾與趙駿亞交往的徐姓女子，透露與對方在美國同居時，2人只因為起了口角，趙駿亞就失控地不停對她掐頸、打耳光，還怒嗆「我要殺了你」，甚至拉扯她的頭髮，將頭撞向臥室地板，整段施暴過程長達了3個多小時，最後徐姓女子要求趙駿亞讓她向公司請假，才趁機拿到電話，報警脫困。

徐姓女子爆料趙駿亞2002年6月對她施暴後，遭美國警方逮捕，從她在美國加州洛杉磯高等法院申請的文件中可以看到，趙駿亞被控非法監禁、家暴、恐嚇及吸毒共4項罪名，而非法監禁、家暴以及恐嚇罪名成立，趙駿亞被關了16個月，服刑期滿後，才因不具備美國公民身份，遭驅逐出境，對此《NOWnews今日新聞》詢問趙駿亞經紀人，但至今未回應。（編輯：侯家瑜） 

▲▼趙駿亞再被舊愛控訴打人。（圖／趙駿亞IG）
▲趙駿亞再被舊愛控訴打人。（圖／趙駿亞IG）
▲▼趙駿亞再被舊愛控訴打人。（圖／趙駿亞IG）
▲趙駿亞遭爆曾因非法監禁、家暴和恐嚇罪名，在美國被關了16個月。（圖／趙駿亞IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字

NOW民調中心

中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
您最喜歡吳孟達那一部作品？

您最喜歡吳孟達那一部作品？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
55.56%44.44%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀