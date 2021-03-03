劉揚偉：資安是電動車世代關鍵　籲成立產業聯盟

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海研究院今天倡議成立「新能源（電動）車產業資安聯盟」，提供產官學研界交流平台，建立電動車資安系統。鴻海研究院院長劉揚偉指出，電動車世代來臨，資安將是未來20年關鍵議題。
鴻海研究院攜手中華民國資訊安全學會，今天舉辦NExT Forum資安論壇，探討電動車和車聯網網路安全議題，在上午論壇前，鴻海研究院攜手參加論壇的產官學研各界代表，倡議成立「新能源（電動）車產業資安聯盟」。鴻海研究院院長、鴻海集團董事長劉揚偉表示，網際網路讓人類集體智慧大幅提升，分享經驗速度加快；雲端技術讓人工智慧應用更普及；5G通訊技術讓萬物可相連；電動車世代來臨，資安更形成挑戰，資訊資通安全成為未來10年到20年的關鍵議題。他指出，鴻海研究院希望為產官學界提供交流與對話的平台，大家集思廣益共同探索車輛安全技術，透過台灣場域的測試平台，建立相關法規與標準，掌握未來全球產業趨勢，打造台灣成為電動車資安領先的市場。台灣科技大學資訊管理系特聘教授吳宗成表示，資通訊科技發展下，從管理、應用和法規層面來看，資訊安全更重要，其中資安與隱私保障是電動車和自駕車不可或缺的命脈，資安挑戰更廣泛，要建立資安生態系統，需要跨領域整合。他指出，資安聯盟成立的主要目的，就是打造安全、可信賴的電動車環境，透過論壇的平台，各界可以相互交流。中華民國資訊安全學會理事長范俊逸指出，電動車產業將開啟新的資安世代，要確保人身安全，他呼籲各界共同參與並提前布局，運用台灣優勢在電動車產業資安領域和世代拔得頭籌。台灣微軟總經理孫基康指出，微軟全力配合資安在電動車產品的開發週期，與鴻海集團、鴻海研究院和MIH電動車聯盟密切合作，微軟會參與打造安全可靠的電動車資安平台，在車聯網生態系扮演關鍵角色。他表示，微軟與鴻海集團開啟3大合作，包括透過雲端原生開發加速創新步伐、建立新混合辦公工作場域、企業核心系統上雲彈性布局全球營運，協助鴻海加數位轉型。趨勢科技共同創辦人暨執行長陳怡樺指出，資安成為國家競爭力要件，電動車發展讓資安更重要，汽車產業生態以往相對封閉，IT產業相對開放，電動車其實是電腦透過四輪移動，在開放系統趨勢下整合不同產業發展的電動車，資安就是關鍵。科技部前瞻及應用科技司司長陳國樑指出，科技部在台南高鐵附近推動資安與智慧科技產業發展基地，政府規劃投資新台幣560億元以上資金，將有13個部會攜手共創，預估將來產值可超過1000億元。NExT Forum是由鴻海研究院固定在每月3月3日、6月6日、9月9日、12月12日舉辦的學術論壇，呼應鴻海集團3+3策略中3個產業包括電動車、數位健康和機器人，以及3項技術包括人工智慧、半導體和新世代通訊技術。（編輯：張均懋）1100303