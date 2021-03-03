神奇！女子逆轉9次流產懷上女娃 醫曝關鍵竟是著床時間
記者劉雅文/台北報導
2021-03-03 10:36:56｜2021-03-03 10:38:17
一名38歲的黃小姐，求二胎心切，卻遲遲未果，中間歷經了9次流產，這段期間她求醫無數次，耗費上百萬，卻還是不斷流產，直到透過子宮內膜容受性檢測後，才成功懷胎。
新光醫院生殖團隊李毅評醫師表示，個案在2015年自然懷孕一次，當時順利生下第一胎，是一名男孩，但之後一共流產9次，且胚胎都未超過9週，期間試過無數的人工生殖療程及免疫療法，最後在新光醫院李毅評醫師的建議下，接受新型子宮內膜容受性檢測，才發現個案窗期，確實比一般人延後了24小時，透過改變著床時間，現在已經成功懷胎，且接近20週。黃小姐透露，目前孕期進入20週，回想當時確定懷孕的時候，她坦言開心只有一秒鐘，因為之前懷孕到5週、8週、9週，都有遇過胚胎心臟跳停的狀況。她提到，在她懷孕失敗第二次後，就到各大婦產科求診，從婦產科、免疫症、到不孕症等，求子過程相當辛苦，她還透露：「有一次不小心在兒子面前哭了，他就抱著我說媽媽沒關係，現在兒子每天都會抱著我的肚子，想要跟妹妹說話」。根據國健署統計，台灣不孕症發生率大約為15%，相當於每七對夫妻就有一對不孕，研究也發現，在反覆性著床失敗的不孕案例中，有近三分之一的婦女會有著床期偏移的問題，如果子宮內膜尚未達到成熟的情況下，也可能增加後續自然流產的發生率。人工生殖費用昂貴，平均每週期要花費15到20萬元，這次個案透過導入生殖醫學前瞻科技，運用微小核醣核酸生物標記在生殖醫學上的臨床檢測項目，透過分子小、不易斷裂的絕佳特性，利用少量檢體，幫助醫師臨床判斷，找出比較適合胚胎植入的黃金窗期，提高懷孕率，降低流產風險。