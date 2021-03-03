泰王室又上演宮鬥！罕見曝貴妃跪拜畫面 3人座位藏端倪
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-03 10:42:45
泰國王室出格的舉動總是吸引眾人的目光，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）歷經4段婚姻，在登基前迎娶王妃素提達（Suthida）又打破傳統立詩妮娜（Sininat）為貴妃。詩妮娜2019年因冒犯王后被打入冷宮，又上演一場敗部復活大戲，2020年重新獲得君王聖心，最近泰國王室罕見公開詩妮娜公開向泰王、王妃匍匐跪拜的照片。
泰國王室2月28日在官方推特上更新照片，可見貴妃詩妮娜遵照傳統，跪在瓦吉拉隆功和素提達的腳前；並且在座位安排上，詩妮娜坐在稍微遠離泰王夫婦的旁邊。長期關注泰國王室新聞的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）根據先前詩妮娜與泰國王室一同出席公開場合，以及28日的新照片發表評論，認為場面仍然看起來很尷尬。公開活動照片中可見，泰王和素提達併肩而坐，而詩妮娜和泰王夫妻之間還隔了帕差拉吉帝雅帕（Rajasarinisiribajra）長公主，被外界認為地位在公主之下。帕差拉吉帝雅帕長姐主是泰王瓦吉拉隆功與第一任妻子頌莎瓦麗（Soamsawali）唯一的女兒，曾經擔任過泰國駐奧地利大使，目前擔任檢查官，不時會陪同父親出席活動。長公主的母親頌莎瓦麗的娘家也大有來頭，頌莎瓦麗的父親是泰國王太后的哥哥，與泰王實際上是表親關係。頌莎瓦麗在1991年與泰王離婚，但仍被前任泰王蒲美蓬授予「長孫懿母妃」的封號，在瓦吉拉隆功登機後也被封為「長女懿母妃」。