國民黨辦工作坊爭取青年選票 表現優異將獲義務黨職
記者余祥／台北報導
2021-03-03 10:49:44｜2021-03-03 11:18:31
為爭取青年選票，國民黨青年部今（3）日宣布將在6大區域結合社會議題舉辦願景營，首場在台北以居住正義為主軸，表現優異的青年學員更有機會被甄選為青年部、新媒體部、政研部義務副主任與發言人。國民黨主席江啟臣坦言，2020年總統大選國民黨在青年選票方面非常慘烈，若想重返執政，青年勢必是國民黨需要積極爭取的一塊。
國民黨青年部今（3）日召開「民主扎根計畫」啟動記者會，首場將在3月20至21日在台北舉辦以居住正義為主軸的「青年住好」願景營，預計招收30位青年學員。國民黨青年部主任陳冠安表示，「民主扎根計畫」是「參政七號角」的首秀，國民黨將透過全國性、密集性的青年活動，重新活化藍營的青年培訓系統，並且將國政與市政、中央與在地議題進行結合融會，在6大區域推出願景營。北北基搭配居住正義議題；桃竹苗是文化；中彰投為環境；雲嘉南是農業；高屏為勞權；宜花東離島則是觀光。陳冠安說，每一個區域都會舉辦周末2日的願景營，因應疫情不提供住宿，每梯預計招生20至40位認同中華民國派的青年。青年部也會從願景營裡選拔5至10位表現傑出者進入到為期5週的工作坊，由政治人物、資深幕僚與學者專家來進行互動式教學，並讓學員與地方黨公職合作，針對在地議題進行鑽研發想，活絡國民黨地方的青年系統。陳冠安指出，在工作坊表現優異者，國民黨會依其適性，甄選為青年部、新媒體部、政研部義務副主任與發言人，希望讓更多的年輕人能透過擔當黨職，有好的政治開端。江啟臣也出席記者會，他表示，國民黨的青年工作從去年開始，線上、線下全面展開，不但恢復營隊革實院講習班的辦理、創立年輕人智庫、舉辦沙龍、演講等，也大力推動數位化、網路化轉型，還成立了線上商店，這一次也有機會可以透過這個平台幫助小農。新的一年也將擴大跟年輕人的議題對話跟交流。江啟臣坦言，2020年大選國民黨在青年這一塊跟對手陣營差距很大，根據幾項民調數字顯示，國民黨40歲以下族群的支持度至少輸了200、300萬票，2022、2024年國民黨若想重返執政，青年選票勢必是需要積極爭取的一塊，國民黨還有很大的努力空間。江啟臣說，過去一年與年輕人多多接觸後，發現年輕人也並不是鐵板一塊，而是需要溝通、傾聽，以及要給年輕人機會。