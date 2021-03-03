中國禁台鳳梨 民眾黨：應儘速籌組WTO訴訟談判團隊
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-03 11:32:38｜2021-03-03 11:33:16
中國海關總署日前以台灣鳳梨帶病蟲害為由，片面宣布禁止台灣鳳梨進口。在蔡英文總統一聲令下，政府各部會大量訂購鳳梨，消化無法外銷中國的4萬噸鳳梨。台灣民眾黨立院黨團表示，蔡政府的農產品出口政策不佳，仍高度仰賴中國，呼籲應該建立台灣貿易自主性，並應儘速組世貿（WTO）談判團隊。
民眾黨立院黨團今日舉行「拒絕中國經貿打壓 台灣應建立貿易自主性！」記者會，黨團總召邱臣遠表示，中國單方面因截獲檢疫性有害生物而停止禁口，明顯並非只是貿易考量，如今還傳出蓮霧、芭樂，恐成為下一波被中國禁止進口的農產品，導致農民人心惶惶。台灣農產品過度仰賴中國市場是不爭的事實，且中方以「非關稅貿易障礙」手段干擾我農產品出口也非首例，突顯蔡政府在兩岸農產品出口調控上成效不佳，以及制定風險控管預警機制上明顯失當。民眾黨副總召高虹安表示，藍綠兩黨長期以來都拿農民選票綁架農業政策，兩岸之間更將農產品當作政治談判的籌碼。蔡英文總統去（2020）年曾在臉書高興宣示鳳梨可以出口到澳洲，但是過了一年發現僅有56公斤的「乾鳳梨」出口到澳洲，外銷出口九成還是中國市場，南向、西進、中東等市場乏善可陳，應該減少大內宣，認真檢討問題。民眾黨幹事長蔡壁如表示，民進黨大力批評國民黨執政時期經濟過度仰賴中國，並力推南向政策，但是蔡政府2016年上台後，鳳梨仍九成銷往中國，還是把「把鳳梨放在同一個籃子裡」，政府應儘速落實分散多元經濟市場，加強銷往單價較高的日本等消費力較高國家，擺脫農業經濟對中國的依賴。蔡壁如指出，近期朝野發起吃鳳梨運動，但是「每個人只有一個肚子」，鳳梨產季要18個月，今年的鳳梨應該是沒問題，但是明年的鳳梨怎麼辦？她到屏東發現路邊開始掛選舉招牌，她質疑「執政黨倒底是要解決黨內問題，還是要解決農產品銷售問題？」發揮愛心吃鳳梨只是一時的，過度吃鳳梨恐會產生排擠效應，令其他果農「挫著等」，治理國家不能只靠短期愛國運動的興奮劑，要靠長遠規劃、調整體質。立委賴香伶指出，2016年底政府以農業行銷隊名義，由多個國營事業投資2.4億元成立「台灣國際農業開發股份有限公司」（台農發），但是台農發績效慘澹，台農發董事長洪忠修還是農委會主委陳吉仲的學生，應請農委會說明台農發存在的價值與意義。立委張其祿質疑，陸委會在這次鳳梨爭議中，是否已按「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」進行溝通？且2015與2016年就曾發生過類似事件，我方與中國的談判執行能力是否有檢討提升的作為？既然蔡總統說禁台灣鳳梨不合理，如果兩岸協商機制無法解決，就應儘速籌組國際貿易訴訟團隊，以不合理的技術性貿易障礙原則，利用WTO爭端解決機制，提請糾紛仲裁請求。不過，張其祿也提醒，要到WTO申訴，但是依據規定兩造要先談，且台灣先禁600多項中國農產品進口，台灣到WTO提告站得住腳嗎？未來政院經貿談判辦公室、經濟部都要提出應對措施。