零食控當心！卡迪那洋芋片遭點名致癌物超標 正下架處理
記者劉雅文/台北報導
2021-03-03 10:56:32｜2021-03-03 10:56:38
台北市衛生局，今（3）天上午公布110年度，高溫油炸食品及烘焙咖啡抽驗結果，知名零食業者被點名致癌物超標，「卡迪那洋芋片天婦羅口味」，被驗出丙烯醯胺檢超出標準值。
咖啡是現今大部分上班族的精神支柱，油炸食品更是不分年齡層廣獲大眾喜愛，台北市政府衛生局特別規劃專案，前往西式速食店、早餐店、咖啡店、傳統市場、超市賣場等處，抽驗20件產品檢驗丙烯醯胺含量，檢驗結果僅1件，就是卡迪那洋芋片（天婦羅口味），超過衛生福利部食品藥物管理署發布之「食品中丙烯醯胺指標值參考指引」。根據北市衛生局表示，目前業者已經自主下架13包產品，並且提出改善方案。國際癌症研究機構(IARC)將丙烯醯胺歸類為2A物質，表示對動物具有致癌性，但流行病學研究尚無法證明為人類致癌物。台北市衛生局呼籲食品製造業者，應依食品安全衛生管理法第7條規定實施自主管理，參考衛生福利部食品藥物管理署之「降低食品中丙烯醯胺含量加工參考手冊」，透過調整薯條、馬鈴薯餅乾的切片厚度、避免油炸顏色過深，或是以少量分批加熱等方式，降低丙烯醯胺生成。