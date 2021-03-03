被連勝文專職黨主席說逼宮？江啟臣：大家都希望黨更好
記者余祥／台北報導
2021-03-03 11:15:31｜2021-03-03 11:15:49
國民黨智庫副董事長連勝文昨天拋出，國民黨主席應定位為專職黨主席，不爭取公職選舉提名，也不兼任公職，遭外界認為在逼宮兼任立委的國民黨主席江啟臣。江啟臣今（3）日說，尊重大家的意見，他沒有感覺這是在逼宮，大家都是善意、都希望國民黨更好。
國民黨預計在7月改選黨主席，江啟臣日前已經表態爭取連任，並承諾不會爭取2024年總統大位，專心扮演「造王者」角色。對於連勝文提出專職黨主席的建議，江啟臣上午出席國民黨青年部記者會會後受訪時表示，尊重大家的意見，相信大家的出發點都是希望國民黨更好。黨內有既有的辦法和制度，不管黨主席是專任或兼任，過去都有慣例，其中的優缺利弊，尊重黨員的判斷和決定。媒體追問，黨主席應專任是否應該明文寫入黨章規定，江啟臣說，國民黨不是一言堂，也不是主席說了算，規章的修訂都可以透過相關程序辦理，尊重黨員、全代會的權利和職責。江啟臣昨天接受路透社專訪時提及並不急於到中國大陸與領導人習近平見面。江啟臣今日重申，兩岸高層的會面要有意義，必須在對等、尊嚴的前提下進行，至於時機，必須是適當時機，就順其自然。