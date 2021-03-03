「老師」崑濱伯告別式　總統蔡英文親頒褒揚令

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崑濱伯告別式包括行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲，及多位民代、政黨代表也到場致意，並由行政院秘書長李孟諺擔任點主官；總統蔡英文說，在還沒擔任總統之前就到過後壁和崑濱伯、崑濱嬸一起坐在他家的門口聊天，擔任總統後也請崑濱伯擔任國策顧問，不過不是到台北開會，而是像過去一樣，坐在崑濱伯的家門口一起聊天。
蔡總統也憶起崑濱伯教她一步一步將秧苗插進土地，總統蔡英文說：「這種感覺就是人家說的『腳踏實地』」，崑濱伯即使是榮獲冠軍米後，仍是默默地做，做出讓人肯定的成果，這就是「崑濱伯」，就是這麼「腳踏實地」。
蔡總統說，非常幸運能認識崑濱伯，不論是總統還是大學生，崑濱伯都是一樣的熱情，很願意和所有人談關於農業的問題、對台灣這塊土地的想法，感謝崑濱伯讓大家更加認識台灣農業、更加認識這塊土地，如今我們的老師「崑濱伯」離開了，每個人將自己的事情做好，就像崑濱伯在種田這件事情做好的精神，疼惜這塊土地，這就是對崑濱伯永遠的懷念。
台南市長黃偉哲則說，崑濱伯雖然走了，精神常在，以後在黃家的米行裡面，相信還是會客人、遊人如織，絕對不是人走就茶冷了，現在崑濱伯有他的女兒克紹箕裘，放棄了護理師的工作，把父親的耕田的志願經營下來，相信崑濱伯的精神長存。