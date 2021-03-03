觀塘三接如果失敗　王美花：燃煤使用量恐增加五百萬噸

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燃氣機組

台中電廠及大潭電廠兩電廠無法如期上線，又要除役火力電廠的情況下，台灣2025年火力發電量將比2018年減少0.7GW，王美花表示，火力發電機組即將要退役的是基隆協和重油廠，目前中火燃煤機組還沒有要除役，但在空污季時都有配合氣候進行降載，假設三接、大潭無法順利發電，恐怕會影響空污季降載量順利程度。

經濟部上周連發十二張梗圖反擊環團，其中一張水底照片慘遭中油研究員打臉，由於當地浪大、水濁，透過攝影機根本看不清楚，要如何證明沒有藻礁生物？對此，王美花則回應，

海底都有覆沙，

並非殼狀珊瑚藻適合生存環境。