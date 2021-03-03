觀塘三接如果失敗 王美花：燃煤使用量恐增加五百萬噸
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-03 11:39:19｜2021-03-03 11:53:17
藻礁公投確定衝破36萬份的安全門檻，假設未來公投過關，經濟部與中油勢必將朝向替代方案的道路前進，對此，經濟部長王美花今（3）日表示，尊重公投結果，但是政府推動能源轉型中，期待以「增氣減煤」來減少空污，假設無法在大潭蓋三接，為了發電，燃煤使用量恐怕要增加五百萬噸。
王美花指出，絕對尊重公投結果，假設公投過關後，不在觀塘蓋接收站，轉而蓋三接在台北港的替代方案，從評估到蓋港需要11年的時間，這段時間會是電力的缺口，近年政府努力的目標是能源轉型， 增加天然氣、減少燃煤，期待能減少空污，假設觀塘接收站沒有辦法實施，電力需南北調度，不僅供電的安全風險會增高，包含台中、高雄減煤的努力，也可能會白忙一場。王美花也解釋，觀塘接收站最主要是供應7、8、9號燃氣機組，目前7號機尚能從台中通宵供電過來，但是8、9號機就是完全沒有辦法從台中供電，8、9號每部機是120萬千瓦，兩部機就等於需要240萬千瓦，一年需求的發電度是137億度，假設觀塘接收站不成功，轉而使用煤氣發電，燃煤的使用量恐怕會增加到五百萬噸，這不是我們所樂見的。此外，根據計算假設台中電廠及大潭電廠兩電廠無法如期上線，又要除役火力電廠的情況下，台灣2025年火力發電量將比2018年減少0.7GW，王美花表示，火力發電機組即將要退役的是基隆協和重油廠，目前中火燃煤機組還沒有要除役，但在空污季時都有配合氣候進行降載，假設三接、大潭無法順利發電，恐怕會影響空污季降載量順利程度。經濟部上周連發十二張梗圖反擊環團，其中一張水底照片慘遭中油研究員打臉，由於當地浪大、水濁，透過攝影機根本看不清楚，要如何證明沒有藻礁生物？對此，王美花則回應，經濟部跟中油對於相關的調查、跟生態保育都非常努力做，中油也以水下攝影到深度3、5公尺的拍攝，照片發現海底都有覆沙，殼狀珊瑚藻無法附著在流動的沙體上面，顯示並非殼狀珊瑚藻適合生存環境。