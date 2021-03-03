跑票被停權無緣衛環委員 林淑芬：剝奪專業、打入冷宮
新頭殼newtalk
2021-03-03 13:49:00
民進黨立委林淑芬因在萊豬表決時跑票，被民進黨團停權3年，也無法選擇委員會，未來恐到司法法制委員會。對此，林淑芬今天(3日)受訪時表示，黨團剝奪她擅長的專業領域，把她打入冷宮，這對司法法制委員會來說，也不是好事。
民進黨立委林淑芬、劉建國及江永昌在立法院院會表決萊豬相關法案、行政命令時棄權，民進黨團決定後，決定將3人停黨權3年，期間無法選擇委員會、擔任黨團幹部，並送至民進黨中評會討論；中評會日前則決議，將3人停權1年，若再犯就停權3年。由於被處分的林淑芬等3人，無法選擇委員會，新會期可能到較冷門的司法及法制委員會，這讓原本在衛環委員會的林淑芬感嘆說，每名委員都有專業領域，司法法制不是她的強項，人民付託給委員，依專業監督政府，「我必須要承認，他們剝奪了我們對擅長、關注專業的領域，讓我們被打入冷宮」。林淑芬認為，這對司法法制委員會來說，不是好事，司法法制委員會不該被淪為冷宮，讓司法法制委員會的成員不專業，「處分到的不是委員問政的權力，處分的是人民，不過黨團都做了決議，我們也只能選擇尊重」。針對黨中央中評會處分上，林淑芬說，這是第一次連處分都超前部署，她不曉得中評會決議有效期是5年、10年，還是1年、2年，是到他們這任的任期結束？「中評委只有2年，他的處分可以延續到下一任嗎？是委員到第10屆的任期內都有效，還是到第11屆？」若處分在立法院的每一天都有效，也是破天荒，「我們就只能笑笑」。至於是否對黨中央表達意見？她回應，完全沒有，都尊重，「我們沒有辦法選擇，隨便大家，所以尊重」。就近期藻礁公投議題看法上，林淑芬認為，公投議題發起的單位都不是政黨、是公民團體，每一個不管支持、不支持的人，都要跟著公民團體的腳步走，「這個事情不管我的態度為何，還是尊重發起的公民團體，不要掠人之美」。新聞來源為Newtalk 新頭殼