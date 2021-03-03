點AZ疫苗10大副作用 陳時中：讓11.7萬人先打第一劑
記者劉雅文/台北報導
2021-03-03 14:35:56｜2021-03-03 14:38:07
中央流行疫情指揮中心，今天傳來好消息，11.7萬劑的AZ疫苗在今天上午10點多，搭乘大韓航空抵達桃園機場，根據了解，AZ疫苗要接種兩劑，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，針對這11.7萬劑要先讓11.7萬人來接種第一劑，希望在八週內再獲得疫苗，再讓這些人施打第二劑。
陳時中表示，已經根據全國新冠肺炎專責醫院以及其他醫療院所，針對醫事等相關人員造冊，依照風險分等級，共分為1到3級，其中以第一類的「直接照顧」含採檢確診、疑似個案的第一線工作人員。指揮中心也針對AZ疫苗做出介紹，強調打完第一劑的22天後會有71%的保護力，2劑間隔12週後，保護力可以達到81%。另外指揮中心也點出相關副作用，包含接種部位腫脹、疼痛、疲倦、肌肉痛、關節痛、身體不適、體溫上升、發燒、未含、噁心等。 至於媒體提問，是否開放施打疫苗後，距離國內解封可以期待？陳時中提到，至少要到疫苗施打率涵蓋6成，才會思考在公域預防政策的開放等，但是現在還有點距離。另外，陳也被問到，目前會有政府官員一起施打嗎？陳則表示，理論上不會有政治人物帶頭施打，一旦疫苗開始施打，也會對外宣布，他提到，蘇院長（蘇貞昌）也公開講過，疫苗不足我不搶、沒人敢打我率先，強調目前還是以醫護人員施打為最優先。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。