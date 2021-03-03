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中國科興疫苗出現死亡個案　香港人爆「退訂潮」取消施打

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-03 12:18:17｜2021-03-03 12:36:20

▲菲律賓食品暨藥物管理局日前批准北京科興（Sinovac）新型冠狀病毒疫苗緊急使用時不建議讓醫護施打，但現在又改口表示會提供給醫護，由醫護人員自行決定接種與否。（圖／翻攝科興生物公司官網）
▲香港昨日公布一起個案在接種科興疫苗2天後死亡，今日香港疫苗施打預約網站上出現退訂潮，開放登記的「復必泰」疫苗反應也不如預期。（圖／翻攝科興生物公司官網）
香港近日開始接種中國科興（sinovac）研發的新冠（COVID-19）疫苗，昨（2）日香港衛生署公布一位63歲的男子，在上個月26日接種疫苗後28日出現急性呼吸困難的症狀，在同日死亡。另外，也傳出60多歲女子在接種輝瑞疫苗後死亡。短時間相繼有接種疫苗死亡的案例，引起不少人的疑慮，香港今日更出現取消預約施打的「退訂潮」。
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據香港媒體報導，受到死亡個案影響，香港新冠疫苗預約接種網路系統，今（3）日上午出現許多民眾取消預約，另外，今日也開放民眾預約接種中國醫藥復星與德國生技公司BioNTech合作的「復必泰」疫苗，然而反應一般。
香港政府今（3）日召開新冠疫苗臨床事件評估專家委員會會議，對接種疫苗死亡的事件進行調查、追蹤。對於有個案在接種後死亡，中國科興發言人表示，公司已接獲通知並與香港相關部門保持聯繫，對於死者表示深切哀悼，未來將會積極配合香港政府的調查，期待早日獲得調查結果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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