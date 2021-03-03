中國科興疫苗出現死亡個案 香港人爆「退訂潮」取消施打
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-03 12:18:17｜2021-03-03 12:36:20
香港近日開始接種中國科興（sinovac）研發的新冠（COVID-19）疫苗，昨（2）日香港衛生署公布一位63歲的男子，在上個月26日接種疫苗後28日出現急性呼吸困難的症狀，在同日死亡。另外，也傳出60多歲女子在接種輝瑞疫苗後死亡。短時間相繼有接種疫苗死亡的案例，引起不少人的疑慮，香港今日更出現取消預約施打的「退訂潮」。
據香港媒體報導，受到死亡個案影響，香港新冠疫苗預約接種網路系統，今（3）日上午出現許多民眾取消預約，另外，今日也開放民眾預約接種中國醫藥復星與德國生技公司BioNTech合作的「復必泰」疫苗，然而反應一般。香港政府今（3）日召開新冠疫苗臨床事件評估專家委員會會議，對接種疫苗死亡的事件進行調查、追蹤。對於有個案在接種後死亡，中國科興發言人表示，公司已接獲通知並與香港相關部門保持聯繫，對於死者表示深切哀悼，未來將會積極配合香港政府的調查，期待早日獲得調查結果。
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