藻礁公投連署熱 國民黨持續兵分3路助攻
記者余祥／台北報導
2021-03-03 12:30:41｜2021-03-03 12:30:52
中油第三座液化天然氣接收站興建計畫因為涉及大潭藻礁生態保育，環團發起「珍愛藻礁公投」，目前連署份數已經超過安全門檻。國民黨兵分3路繼續為藻礁公投議題增溫，透過文傳系統讓更多人關注此議題，並透過立法院等民代系統，增設許多連署站，廣收連署書，另外智庫系統也針對藻礁公投案進行深入研究，要破除民進黨政府的避重就輕，以及搬出「馬維拉」救援的一貫招數。
藻礁公投原本連署告急，但在年後因集結了網紅、明星、學者專家加持，加上在野黨包括國民黨、民眾黨、時代力量的支持，讓議題被炒熱，連署份數一舉突破安全門檻，並朝向50萬份數邁進，也因此讓藻礁公投引發藍綠政治角力。國民黨兵分3路助攻藻礁公投議題，先是由國民黨智庫召開記者會，宣示力挺藻礁公投案，黨主席江啟臣也親自簽署連署書，帶動國民黨其他政治人物響應，希望透過加持，增加藻礁公投聲量和曝光度，也持續透過文傳系統與民進黨進行輿論攻防，維持熱度。另外，國民黨也透過立法院系統廣設連署據點，包括立委呂玉玲、吳怡玎、洪孟楷、陳玉珍、萬美玲、蔣萬安、鄭正鈐及魯明哲等人的立委服務處都已成為藻礁連署地點，也在陸續增加，希望連署份數衝高，給執政黨壓力。國民黨智庫方面則負責研擬有關藻礁公投內參的評析，智庫人士表示，他們爬梳了過去的資料，包括環評進行時民進黨的態度立場是否跟現在的執政黨有所差距，以及民進黨過去承諾的是否有跳票之嫌等，將作為黨內未來論述參考，也會透過管道將他們發現的問題公諸社會檢視。智庫人士說，經濟部近期製圖反擊護礁團體，以中油水下攝影照片說明三接周圍水下並無藻礁生物或柴山多杯孔珊瑚，以及行政院長蘇貞昌也稱是馬政府時代就規劃開發232公頃，蔡政府已盡力保護藻礁，刪減9成多的開發面積，智庫會持續針對民進黨這些避重就輕的說法，提出有利論述供黨內參考，一一破除民進黨的謊言。