名家論壇》吳崑玉／對農民的嘲諷，是國民黨最深沈的悲哀
文/吳崑玉
2021-03-03 12:34:47｜2021-03-03 12:35:18
鳳梨事件中，國民黨不分區立委李德維反譏農民：「這難道不是你們在行使投票權時應該思考的政經風險？」又引發一陣論戰，同為不分區立委的葉毓蘭留言叫好，輿論卻幾乎一面倒的大罵李德維。
但李德維恐怕不覺得自己的說法有什麼錯？他的意思是：「誰叫你們不投國民黨？」「投給民進黨就會有這種下場。」就像眼見大哥來砸場的小混混，不但不同情被打的同事，還拍手叫好。自兩岸破冰以來，藍營高層，多少人在跟對岸生意往來？即使自己不掛名，子姪親友亦多受惠於此，這些人正是「兩岸和平發展」的最大受益者，斷了兩岸關係，豈非斷了他們的金脈？他們並非從基層白手起家的戰將，成功多來自父祖庇蔭或關係網絡，坐轎經驗遠多於抬轎，習於轉頭下命令與喝酒喬事情。在他們所認知的世界中，什麼技術、思想、理論、戰略都沒有用，有用的就是搞好各種高層關係，而且自認高人一等，目空一切。他們相信，文宣形象用錢可以砸出來，自己只需當個逛名牌店挑好貨的貴婦便可。反正事物的好壞沒有一致標準，只要大多數人說好的，就是好東西。所以他們寧可多與媒體高層交往，砸大錢買正面聲量，只要眾口一致，大家就會認為我是個好東西。他們認定，民進黨就是這樣起家的。但藍營模仿綠營操作，近年來卻一直失敗，怎麼辦呢？如果是白手起家的創業家或戰將，會檢討修正自己的產品、製程、與市場定位，會在失敗中吸取教訓，更精準預測對手的戰略戰術，以為對應，偏偏他們不是這塊料。於是在第一時間，也就只能大罵綠營真是不能想像的壞透了，好像敵人不抵抗我才會贏得勝利。就跟老蔣打輸國共內戰，非得寫無數文字來辱罵朱毛匪幫惡毒奸詐一樣，民進黨成了他們口中十惡不赦的頭號敵人，以掩飾自己的無能與錯誤。但這種罵法又似乎不太符合民主法則，於是就非得把所有跟民進黨站同一邊的人，甚至只是與他立場不一樣的政治人物，全部打成台獨份子、民族叛徒、或歷史罪人，如此才能獲得「敵我鬥爭，不擇手段」的正當性。當他們稍微清醒些，想做點事來扭轉失敗時，卻又無法吸收新觀念，不自主的走回熟悉老路，也就是相信「錢權萬能」。民進黨是美國人挺著才贏的，於是必須找一個能跟老美對抗的錢權大亨來靠，那就是中共。對台灣不甚瞭解的中共，本身就是緊抓錢權控制一切的政權。於是兩方一拍即合，相濡以墨，互相取暖，造就了近年對中共唯命是從的國民黨。這個國民黨讓老共認為，台灣選舉就是要靠錢，所以要無止境的灌注資源。不論是政策利多，還是台商捐輸，或是以商圍政，他們讓老共覺得台灣人就是後藤新平口中那種「怕死、貪財、好面子」的孬貨，所以老共要統一台灣，就要亮劍武統(怕死)、財散人聚(貪財)、高層撫慰(好面子)，三方齊下。讓拿到好處的台灣菁英與台灣人民，壓制挺綠的聲音，從而促成藍營的勝利。然這種打法經常適得其反，原因是時空背景完全不同。後藤新平當年是台灣的實質統治者(民政長官)，但老共卻是個外部威脅，只會刺激同島一命。經過民主化，台灣公民社會也開始形成自己的意識與底線，早非當年手段所能左右。老共近年也發現不對勁，卻又拋不掉唯一可以幫他「反獨促統」的政治勢力，於是更加緊逼迫藍軍人物出頭幫老共講好話。但藍軍人物幫老共講好話，講一次死一個。倒扁英雄邱毅，現在也只能上上大陸節目，在台灣連選舉站台也多敬而遠之。藍營菁英內外交迫，心知這個「藍式騙局」就快要破了，於是不得不在選票與鈔票中選邊站。求選票的噤聲低調，舊帽遮顏過鬧市；求鈔票的則不得不橫眉冷對千夫指，承受「思考過的政經風險」。寶寶心裡苦，但寶寶不能說啊！講白了，藍營政治人物的玩法，像極了夜市裡的小混混，自己打不過陸戰隊出身的攤販，便先去認個大哥，回頭動不動嗆聲：「你知不知道我大哥是誰？」「小心我叫大哥來宰你！」話烙得愈狠，保護費收得愈多。最後攤販受不了把他貓了，轉頭便爬去大哥門口哭天搶地，「我們地盤被人搶啦！」惹得大哥帶隊砸場，莫明其妙打得昏天轉地，兩敗俱傷，打完包著紗布坐在警局，想想為什麼會打這一架？才發現這小弟才是真的麻煩製造者。明明自身條件優於眾人，足以成就一番事業，卻把自己做成了市場小混混德性，這才是藍營菁英們最深沉的悲哀。明知對岸大哥就是要強搶自家土地，奪完自己也將無利用價值，卻為眼前利益不得不幫著大哥謀奪祖產，甚至還自己騙自己說：「作生意就是要跟大客戶好好談，客戶永遠是對的。」「守著老厝不值錢，賣給對岸才有前途。」問題是，這不叫生意，這叫「惡意併購」，所有員工都清楚輸掉的結局如何？只有你以為自己關係夠好，得以倖免於難。騙子固然可惡，但自己騙自己卻更加可悲。做生意，B2B只要聽從客戶金主，但B2C卻要尊重消費者，選舉卻是十足的B2C事業，如何容得下B2B邏輯？如果不分區立委代表著黨的意志，如此心態邏輯，恐怕將讓這個可悲的政黨，提前籌組治喪委員會。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com