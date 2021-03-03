韓國首例！50多歲男接種AZ疫苗後送醫 隔日死亡
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-03 12:35:46
韓國京畿道地方政府今（3）日公布消息，接獲2起個案在接種阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學研發的新冠（COVID-19）疫苗後出現嚴重不良反應，其中一人死亡，為韓國1月26日開始疫苗接種計畫以來，首次發現嚴重不良反應以及接種後死亡的個案。
據韓國媒體報導，京畿道防疫部門表示，一名50多歲男子在接種AZ疫苗後不久死亡。死者本身患有高血壓、糖尿病等基礎疾病，日前在高陽市療養醫院接種疫苗20分鐘後，出現口齒不清、全身無力的不良反應，在當場急救後送往醫院治療，但在今（3）日因心臟病發死亡。另一起嚴重不良反應案例是在京畿道西南部的平澤市、一名60多歲的男子，在接種疫苗後第2天出現發燒、肌肉痠痛、血壓下降的症狀，被送往醫院治療。京畿道政府表示，防疫部門仍在調查過敏、不良反應個案與接種疫苗之間的關聯。韓國中央政府的數據顯示，自從1月底開始施打疫苗至今，共接獲156例輕微不良反應，2人出現嚴重不良反應（其中1例死亡）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。