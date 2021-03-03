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疫苗真的到手了！陳時中證實：AZ疫苗11.7萬劑今早抵達

記者劉雅文/台北報導

2021-03-03 14:13:48｜2021-03-03 14:16:04

▲歐洲委員會近日有官員指出，有詐欺份子向歐盟各國政府提供約9億劑疫苗，並非直接來自疫苗廠商，來路不明，不排除已有歐盟的政要接種到。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮官陳時中今天針對國內疫苗現況出面說明。（圖／美聯社／達志影像）
中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，首批AZ疫苗11.7萬劑，已於上午10點21分由韓國(大韓航空KE691班機)抵達桃園機場，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心，本批疫苗係供應商承諾供應之一部分。該疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於2-8℃的環境，依臨床試驗結果每人需施打2劑。
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指揮中心指出，經「傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」討論，建議2劑間隔至少8週。接種對象將依ACIP對COVID-19疫苗建議實施對象之優先順序，從第一優先之醫事人員開始循序推動接種工作。
陳時中表示，我國與AZ簽約1000萬劑的疫苗中，目前對方先提供11.7萬劑，未來施打上，已經根據全國新冠肺炎專責醫院以及其他醫療院所，針對醫事等相關人員造冊，依照風險分等級，共分為1到3級，其中以第一類的「直接照顧」含採檢確診、疑似個案的第一線工作人員，共50716人為優先。
▲指揮中心提供醫事等相關人員造冊，依照風險分等級，共分為1到3級。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心提供醫事等相關人員造冊，依照風險分等級，共分為1到3級。（圖／指揮中心提供）
 
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