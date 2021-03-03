鳳梨事件讓台灣團結　管碧玲：千島湖事件就告訴中國了

發生在1994年3月31日的「千島湖事件」，指觀光船「海瑞號」在浙江杭州千島湖發生的命案，這起「搶劫縱火殺人案」造成24名台灣觀光客、8名大陸船員和導遊在船上遭到搶劫和燒死。台灣政府及媒體認為中國大陸公安將「縱火劫殺」淡化為「火災」，引發台灣反彈，也衝擊兩岸關係。管碧玲今天透過臉書指出，這是台灣人很熟悉的一種感覺。回憶起來，從千島湖事件開始，台灣開始有一個敢對中國說真話的總統。瞬間，人民也解放了心靈的一切束縛，勇於釋放自己的思想，全民憤慨之下，中國不敢再說那是一個火災，而台灣也第一次，人民的台灣人認同高於中國人認同；27年前的千島湖事件，台灣人民就讓中國知道：自由的人民會團結一致捍衛自由，壓迫越大，反彈也越大。管碧玲也說，接下來的導彈試射、周子瑜道歉、送中條例、到鳳梨事件，卻一再證明：中國至今仍然不了解台灣。管碧玲說，台灣人民的團結，也表現在對全人類的悲憫，無論是福島核災、四川震災。更不用說在台灣內部的重大災害，只要有人登高一呼，瞬間的慷慨解囊，「Taiwan can help」就表達得淋漓盡致。管碧玲表示，她在日本箱根地區的高山野地，一間老夫老妻開設的小小壽司店，老闆知道她從台灣來，竟然躲到房間痛哭流涕，然後出來擁抱道謝。那已經是福島震災後很多年了，台灣人的善意，默默的在日本每一個角落沉澱。「這次武漢肺炎，更多的國家感受了這種善意，這也是我們團結的結果」。管碧玲說，全民吃鳳梨傳達的訊息，千島湖事件的時候，就告訴中國了。「27年了，中國還是看不懂！那麼，費鴻泰等等的國民黨，又看得懂嗎？」