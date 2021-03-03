「雙獅地球標」、「一帆風順」毒磚再現江湖
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-03 13:10:53
刑事局中部打擊犯罪中心今(3)日上午發佈破獲一個走私「雙獅地球標、一帆風順海洛因磚毒品」案，聯合台中、南投、高雄警方，逮捕孟姓、薛姓、林姓3人走私販毒集團，起出雙獅地球標一級毒品海洛因磚11塊、愷他命一包、毒咖啡包2大袋，總重量6132.2公克，全案依毒品危害防制條例罪 解送台灣橋頭地方檢察署偵辦。
刑事局第六大隊第四隊於春節前接獲情資，指有毒梟於春節前將第一級毒品海洛因磚走入境國內，並利用春節期間密集發貨，經報請台灣橋頭地方檢察署結股吳正中檢察官指揮偵辦，隨即與台中、南投、高雄警方聯合組成專案小組共同偵辦。經多日埋伏跟監蒐証，警方於110年2月22日晚間於孟嫌等3人當場交易海洛因毒品後查緝到案，在薛姓買家所駕駛BMW轎車內起出海洛因磚11塊(4181.96公克)，另在賣家孟嫌車內搜出愷他命(36.24公克)、4-甲基卡西酮毒咖啡包2大袋(1995公克)、電子秤等証物。全案訊後移送橋頭地檢署，並向法官聲請羈押禁見。
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