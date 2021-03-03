水情嚴峻　新竹、苗栗及台中即日起全天減壓供水

今（3）日旱災中央災害應變中心召開第9次工作會報，由指揮官經濟部部長王美花親自主持，目前新竹、苗栗及臺中地區水情較為嚴峻，決定擴大自來水減壓時段到全日實施，至於各地區水情燈號則暫時維持現況不變。

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王美花表示，今年2月西部地區整體降雨持續偏少，統計去年6月迄今新竹至嘉義水庫集水區累計降雨量仍為歷年最低，時序進入春季，依中央氣象局最新預測北部及中部局部地區降雨頻率將有增高趨勢，未來一週中部以北有降雨機會，目前新竹、苗栗及臺中地區供水水庫蓄水量已低於2成較為嚴峻，決定擴大自來水減壓時段由晚上10點至翌日6時延長至全日實施、另除自2月25日起工業大用水戶減量供水節水率目標提升至11%外，非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖節水率則由10%提高到 20%，以減少自來水用水量，延長水庫供水期程。

王美花說，為降低節水措施對各界用水的影響，會中也決定放寬於今年枯旱期間申請臨時鑿井引水、公告取消減量供水橙燈地區（新竹、苗栗、臺中、嘉義及臺南）地下水權用水範圍及引用水量限制、以及開放停灌地區未使用之農業水井提供各界自行取水載水等配套措施。

王美花指出，政府近一年以來的抗旱措施重要目的就是要減緩衝擊，目前節水調度成效7.1億噸，其中實施減壓供水及減量供水地區節水成效已達4.89%，工業局、科技部、加工出口處節水成效已達8.79到10.89%，並積極推動各項緊急抗旱水源利用計畫陸續投入救旱降低衝擊。