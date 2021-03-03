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翁立友陷性騷擾疑雲　人氣反增商演接到手軟

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-03 13:11:05

▲翁立友深陷與雞排妹的性騷擾風波，出面開記者會明顯看得出來憔悴許多。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）
▲翁立友陷入性騷擾風波後，人氣不減反增，商演接到手軟。（圖／NOWnews資料照）
資深歌手翁立友日前遭雞排妹指控性騷擾，在上個月辦完聲明會後沉寂了一段時間，而近來翁立友準備復出，還傳出人氣不減反增，接到10多場的商演，荷包賺滿滿，350萬元輕鬆入袋。
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據《鏡週刊》報導，翁立友陷入性騷擾事件後，原以為會對他的形象造成影響，沒想到人氣卻反而升高，邀約不斷，目前光是確定的商演邀約就已經有10多場，還持續增加中，且據悉他的一場唱酬35萬元起跳，推算下來直接賺進350萬元以上。此外，有自稱參與雞排妹、翁立友尾牙活動的人表示，手上握有完整影片，開價500萬，四處找買家。
對於翁立友商演接到手軟的消息，經紀人僅回應：「商演確實有這個數字，至於價碼，無可奉告。」針對有心人士手上握有當天完整影片，豪記唱片公司則表示，不知情也沒聽說，不再回應。
▲翁立友深陷與雞排妹的性騷擾風波，出面開記者會明顯看得出來憔悴許多。（圖／記者葉政勳攝
▲▼翁立友深陷性騷擾風波。（圖／NOWnews資料照）
▲翁立友出面聲明表示自己才是受害者，很想自殺但沒有權利。（圖／記者葉政勳攝
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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