翁立友陷性騷擾疑雲 人氣反增商演接到手軟
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-03 13:11:05
資深歌手翁立友日前遭雞排妹指控性騷擾，在上個月辦完聲明會後沉寂了一段時間，而近來翁立友準備復出，還傳出人氣不減反增，接到10多場的商演，荷包賺滿滿，350萬元輕鬆入袋。
據《鏡週刊》報導，翁立友陷入性騷擾事件後，原以為會對他的形象造成影響，沒想到人氣卻反而升高，邀約不斷，目前光是確定的商演邀約就已經有10多場，還持續增加中，且據悉他的一場唱酬35萬元起跳，推算下來直接賺進350萬元以上。此外，有自稱參與雞排妹、翁立友尾牙活動的人表示，手上握有完整影片，開價500萬，四處找買家。對於翁立友商演接到手軟的消息，經紀人僅回應：「商演確實有這個數字，至於價碼，無可奉告。」針對有心人士手上握有當天完整影片，豪記唱片公司則表示，不知情也沒聽說，不再回應。
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