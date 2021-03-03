不能只有市府單方面服務 侯友宜盼輔大醫院發揮醫療角色
記者陳志仁／新北報導
2021-03-03 13:23:09
輔大醫院是新莊地區非常重要的教學醫院，但似乎與地方的互動有待加強，尤其看診民眾的停車，恐衍生公眾的安全與通行；新北市長侯友宜今（3）日在市政會議指出，新北從輔大醫院興建到現在的營運，全力協助解決地區交通的問題，但不能都只有市府單方面的服務。
泰山區長林慶豐今日在市政會議報告優化交通的區政，提及輔大醫院由於門診量的成長，看診民眾的停車需求，已排擠到周邊社區及到校的學生，加上因停車的不足，造成的違規停車，恐衍生公眾的安全與通行；也希望與在地的高等教育輔仁大學、明志科技大學、黎明技術學院等建立合作夥伴關係，共同面對老人照護與隔代教養的議題。侯友宜認為，輔大醫院是新莊地區非常重要的教學醫院，從興建到現在在的營運，新北全力協助解決地區交通的問題，但不能只有市府單方面的服務輔大醫院，醫院應該要更積極的發揮醫療角色，服務社區民眾、促進當地民眾健康；也更期待輔大醫院能夠跟社區、新北市並肩作戰，全力擴大更大的服務能量，夠照顧到新北市的市民，創造雙贏。輔大醫院社區副院長劉志光說，謝謝市長的提點，輔大醫院開院以來執行都市計畫醫療費用減免掛號費，再加上醫療品質，民眾傳遞醫療傳愛口碑，造成醫院有較高的門診量，間接造成周邊地區交通問題，謝謝市政府與議會多方面協助解決；未來也繼續配合市政府的發展，提高醫院急重症、高難度、癌症等醫療實力，擴大合作與服務的能量。