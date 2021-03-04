翁立友回歸吐心境　遭女星爆「私下判若兩人」

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談到2人首次合作，向蕙玲提到，在錄音室演唱時，翁立友忽然提前到達，坐在外面嚴肅聆聽，心理壓力超大，她坦言嚇到顫抖，心跳爆表，但最後完成後，翁立友展笑顏，心頭即卸下重擔，「感謝立友哥的信任，其實我們相識多年，卻從未合作過，翁立友平日嚴謹作風，私下則貼心幽默，工作與私下判若兩人，真是個嚴肅的暖男。」