翁立友回歸吐心境 遭女星爆「私下判若兩人」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-04 09:00:00
翁立友先前陷入性騷擾風波，沉寂一段時間後即將復出，日前推出首波主打歌《愛的伴侶》，首次合作師妹向蕙玲對唱，談及首次合作心情，向蕙玲爆料翁立友「工作與私下判若兩人」。
談到2人首次合作，向蕙玲提到，在錄音室演唱時，翁立友忽然提前到達，坐在外面嚴肅聆聽，心理壓力超大，她坦言嚇到顫抖，心跳爆表，但最後完成後，翁立友展笑顏，心頭即卸下重擔，「感謝立友哥的信任，其實我們相識多年，卻從未合作過，翁立友平日嚴謹作風，私下則貼心幽默，工作與私下判若兩人，真是個嚴肅的暖男。」對於情歌，翁立友表示：「演唱無數的情歌，但感覺都在虛擬情境，自己的感情則處於空白，多年來專注歌唱事業，將感情奉獻給粉絲，牛年希望多些關心自己的感情。」他因此打趣表示：「我告訴好友過年期間祝賀新年快樂，還不如祝福新娘快來比較實在，有預感今年因為疫情，有較多的休息時間，應該會有機會遇到新朋友，期望感情有新契機，真命天女將現身！」
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